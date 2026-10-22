Μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά περιμένει τον ΟΦΗ, που υποδέχεται απόψε (19:45, Magenta Sport 4) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο κατάμεστο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Οι Κρητικοί καλούνται να ξεπεράσουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εμπόδιο, αναζητώντας παράλληλα αντίδραση μετά την ήττα από τη Ρεν.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει συγκεντρώσει τρεις βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης. Στην πρεμιέρα πανηγύρισε σημαντική νίκη με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ, ωστόσο στη συνέχεια δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από τη Γαλλία, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από τη Ρεν.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο ΟΦΗ πήρε το προβάδισμα με τον Ταξιάρχη Φούντα, αλλά δεν μπόρεσε να διατηρήσει το πλεονέκτημά του, δεχόμενος το καθοριστικό δεύτερο γκολ στο 90ό λεπτό. Έτσι, οι «ασπρόμαυροι» επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους με στόχο μια εμφάνιση που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.

Αναζητά αντίδραση και αμυντική σταθερότητα

Η αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον ΟΦΗ, ο οποίος μετρά τρεις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Πριν από το παιχνίδι στη Γαλλία είχε προηγηθεί η ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ, ενώ την Κυριακή ακολούθησε το δραματικό 4-3 από την Καλαμάτα.

Στην τελευταία αναμέτρηση, οι Κρητικοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 3-1, κατάφεραν να επιστρέψουν και να ισοφαρίσουν, όμως δέχθηκαν το γκολ της ήττας στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα 11 γκολ παθητικό στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις αποτελούν σαφή ένδειξη των αμυντικών προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Απέναντι στη γερμανική ομάδα, η αμυντική συνοχή και η συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα θα έχουν καθοριστική σημασία, καθώς κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κοστοβόρο.

Οι επιστροφές και οι απουσίες του ΟΦΗ

Στα θετικά για τον Χρήστο Κόντη συγκαταλέγεται η επιστροφή του Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε ξανά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, προσφέροντας μία επιπλέον λύση στην επιθετική γραμμή.

Αντίθετα, εκτός αποστολής αναμένεται να βρίσκεται ο Νίκος Χριστογεώργος, ο οποίος τραυματίστηκε στον αυχένα στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Τη θέση κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να πάρει ο Λίλο, ενώ εκτός παραμένουν και οι Σιέλης και Ισέκα, που συνεχίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα.

Με φόρα και χωρίς να έχει δεχθεί γκολ στην Ευρώπη η Λεβερκούζεν

Στην αντίπερα όχθη, η Μπάγερ Λεβερκούζεν ταξιδεύει στο Ηράκλειο με ανεβασμένη ψυχολογία και πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Στην τελευταία της υποχρέωση επικράτησε με 2-1 της Φράιμπουργκ, επιβεβαιώνοντας την καλή αγωνιστική της κατάσταση.

Η πορεία της στη League Phase του Europa League είναι μέχρι στιγμής αψεγάδιαστη. Οι Γερμανοί έχουν κάνει το «δύο στα δύο», επικρατώντας με 2-0 της Τσέλιε και με 4-0 της Λεχ Πόζναν, διατηρώντας ανέπαφη την εστία τους και στις δύο αναμετρήσεις.

Το έργο του ΟΦΗ γίνεται, επομένως, ακόμη πιο απαιτητικό, καθώς απέναντί του θα βρει μια ομάδα που συνδυάζει αποτελεσματικότητα στην επίθεση με αμυντική συνέπεια στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Ωστόσο, η Λεβερκούζεν δεν ταξιδεύει στην Κρήτη χωρίς προβλήματα. Οι Τεριέ, Κοφανέ, Μπεν Σεγκίρ, Ντουέ και Άιχχορν δεν συμμετείχαν στην τελευταία προπόνηση, με την κατάστασή τους να δημιουργεί ερωτηματικά ενόψει της αναμέτρησης. Παράλληλα, ο Χόφμαν προστέθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα στη θέση του τραυματία Τεριέ.