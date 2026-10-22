Η βαριά ήττα από την Κόμο επιδείνωσε ακόμη περισσότερο το κλίμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη διοίκηση του συλλόγου να εξετάζει πλέον τις επιλογές της για την επόμενη ημέρα στον πάγκο. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται ως πιθανοί διάδοχοι του Μάικλ Κάρικ, σε περίπτωση που αποφασιστεί αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» εξακολουθούν να προβληματίζουν με την αγωνιστική τους εικόνα, αδυνατώντας να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Η αναμέτρηση απέναντι στην Κόμο του Τάσου Δουβίκα εξελίχθηκε σε ακόμη ένα δύσκολο βράδυ για την ομάδα του Μάντσεστερ, η οποία γνώρισε βαριά ήττα με 4-1, διευρύνοντας το αρνητικό σερί της στα επτά παιχνίδια χωρίς νίκη.

Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα για τρίτη διαδοχική αγωνιστική στο Champions League, ενώ ο Νίκο Πας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρεία επικράτηση της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας.

Η νέα αποτυχία εντείνει την πίεση προς τον Κάρικ, καθώς η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στη 13η θέση της Premier League, μακριά από τις προσδοκίες που συνοδεύουν το όνομα και την ιστορία του συλλόγου. Τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό και πλέον τα σενάρια για το μέλλον του προπονητή πληθαίνουν.

Ο Νάγκελσμαν στη λίστα των υποψηφίων

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph Sport, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν συγκαταλέγεται στους πιθανούς υποψηφίους για την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εφόσον η διοίκηση αποφασίσει να προχωρήσει στην απομάκρυνση του Κάρικ.

Ο Γερμανός τεχνικός, πρώην προπονητής της Μπάγερν Μονάχου και της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να αναλάβει τους «Red Devils», εφόσον προκύψει η σχετική ευκαιρία. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διατηρεί ισχυρή εκτίμηση στους κόλπους της διοίκησης, ενώ είχε βρεθεί ψηλά στη λίστα των επιλογών του συλλόγου και στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, η πίεση προς τον Κάρικ αυξάνεται, με την εικόνα της ομάδας να μην αφήνει πολλά περιθώρια για εφησυχασμό. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι και το γεγονός ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Άγγλος τεχνικός δεν έφτασε στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον στις 7:30 το πρωί, όπως συνηθίζει.