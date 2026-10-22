Σε μια συγκινητική εξομολόγηση για τα σοβαρά προβλήματα όρασης που αντιμετωπίζει προχώρησε η Τζούντι Ντεντς, αποκαλύπτοντας ότι πλέον αδυνατεί να εργαστεί ως ηθοποιός, αλλά και να απολαύσει ακόμη και την ανάγνωση ενός βιβλίου. Η 91χρονη Βρετανίδα σταρ, που έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο, παραδέχτηκε ότι η επιδείνωση της όρασής της έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε στην ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μια πάθηση με την οποία διαγνώστηκε το 2012 και η οποία έχει περιορίσει σημαντικά την ικανότητά της να βλέπει. «Δεν μπορώ να ανέβω στη σκηνή. Δεν μπορώ πια να παίξω σε θεατρική παράσταση. Δεν μπορώ να κάνω ταινία. Δεν μπορώ πλέον να διαβάσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Πλησιάζω λάθος ανθρώπους και πάω να τους αγκαλιάσω»

Η Τζούντι Ντεντς εξήγησε ότι η κατάσταση της όρασής της έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε δυσκολεύεται ακόμη και να αναγνωρίσει ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά της. Όπως αποκάλυψε, αυτό την έχει οδηγήσει αρκετές φορές σε αμήχανες καταστάσεις, καθώς πλησιάζει αγνώστους, νομίζοντας ότι πρόκειται για γνωστά της πρόσωπα, και επιχειρεί να τους αγκαλιάσει προτού αντιληφθεί το λάθος της.

Όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου, η απάντησή της ήταν λιτή: «Δεν έχω τίποτα καλό να πω γι’ αυτό. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι πολύ».

Όπως σημειώνεται σε άρθρο του BBC, η ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εξαιτίας της πάθησής της, ιδιαίτερα στα κινηματογραφικά γυρίσματα, αλλά και στην προσπάθειά της να απομνημονεύει τα λόγια των ρόλων της. Παρά τα προβλήματα υγείας, εξακολουθεί να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις, ενώ έχει τονίσει ότι το ραδιόφωνο κατέχει πλέον ιδιαίτερη θέση στη ζωή της.

Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από επτά δεκαετίες, η Τζούντι Ντεντς συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες προσωπικότητες της βρετανικής υποκριτικής. Το 1999 κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ στην ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», ενώ έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον ρόλο της «Μ», της προϊσταμένης του Τζέιμς Μποντ. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο ρόλο το 1995, στην ταινία «GoldenEye», αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που ενσάρκωσε τον χαρακτήρα.

Η συνάντηση με τον Σίντνεϊ Πουατιέ και η μεγάλη αγάπη για τον Σαίξπηρ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Τζούντι Ντεντς μοιράστηκε και αναμνήσεις από τη μακρόχρονη καριέρα της, μεταξύ των οποίων μια ξεχωριστή συνάντηση με τον θρυλικό Αμερικανό ηθοποιό Σίντνεϊ Πουατιέ, τον πρώτο μαύρο ηθοποιό που κέρδισε Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1964.

Όπως θυμήθηκε, ο Πουατιέ είχε επισκεφθεί το καμαρίνι της στη Νέα Υόρκη, όταν εκείνη πρωταγωνιστούσε στη θεατρική παράσταση «Amy’s View». Η παρουσία του την είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ, ώστε, όπως περιέγραψε, ένιωσε σαν να βρισκόταν μέσα σε μια αεροσήραγγα. «Ήταν συναρπαστικό», ανέφερε, ενώ όταν ρωτήθηκε τι του είχε πει, απάντησε με χιούμορ: «Όχι πολλά. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ήταν τόσο γοητευτικός. Πολύ ψηλός».

Η συζήτηση στράφηκε και στον Γουίλιαμ Σαίξπηρ, τον οποίο η ηθοποιός λάτρεψε από πολύ μικρή ηλικία. Θυμήθηκε ότι ήταν μόλις εννέα ετών όταν παρακολούθησε τον αδελφό της να υποδύεται τον βασιλιά Ντάνκαν στον «Μάκβεθ», μια εμπειρία που της άνοιξε τον δρόμο προς τον κόσμο του θεάτρου. «Βγήκε στη σκηνή και είπε: «Ποιος είναι αυτός ο ματωμένος άνδρας;». Σκέφτηκα: «Θεέ μου, αυτό είναι για μένα». Είπε «ματωμένος», το ακούσατε;», διηγήθηκε γελώντας.

Η Τζούντι Ντεντς δεν έκρυψε επίσης τη βαθιά αγάπη της για τα σονέτα του Σαίξπηρ, δηλώνοντας πως εξακολουθούν να τη μαγεύουν. «Τα λατρεύω. Είναι ο ρυθμός τους. Είναι ο ρυθμός της καρδιάς σου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να αποτυπώσει τόσο απλά όσα αισθανόμαστε όλοι μας για τα πάντα», ανέφερε.

Παρά τους περιορισμούς που της έχει επιβάλει η απώλεια της όρασής της, η σπουδαία ηθοποιός εξακολουθεί να μιλά με ενθουσιασμό για την τέχνη που σημάδεψε ολόκληρη τη ζωή της.