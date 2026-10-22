Τη στενή συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων εταίρων, με στόχο τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, υπογραμμίζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για την επιχείρηση «Economic Outcast», η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της παράκαμψης κυρώσεων και παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το Ιράν.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, η Ελλάδα εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις και στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το υπουργείο έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της ανακοίνωσης του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και ότι, στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, το υπουργείο χαιρετίζει κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην προστασία της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.