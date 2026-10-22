Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους νεαρούς που εισέβαλαν σε ένα Apple Store και άρπαξαν κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των ταραχών στη Γαλλία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρήκαν στις παράνομα αποκτημένες συσκευές τους προειδοποιήσεις ότι τα προϊόντα είχαν κλειδωθεί και παρακολουθούνταν.

Ένα βίντεο που έγινε viral μετά τη λεηλασία του Apple Store στη Λιλ στις 17 Οκτωβρίου δείχνει έναν από τους κλέφτες να δείχνει την προειδοποίηση ασφαλείας που εμφανίζεται στο κλεμμένο iPhone.

«Παρακαλώ επιστρέψτε τη συσκευή στο Apple Lille. Αυτή η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και παρακολουθείται. Θα ειδοποιηθούν οι τοπικές αρχές», ανέφερε η προειδοποίηση.

J’suis mort smr😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/ZDBWfMcUAL — Chino (@Chino60269) October 18, 2026

Τα προϊόντα της Apple είναι γνωστό ότι εμφανίζουν τέτοιες προειδοποιήσεις όταν ανιχνεύουν ότι έχουν κλαπεί από καταστήματα, με πολλούς στα κοινωνικά δίκτυα να χλευάζουν τους κλέφτες που εθεάθησαν να ψάχνουν το κατάστημα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη New York Post.

«Διαδηλωτές εισέβαλαν χθες σε ένα Apple Store στη Λιλ της Γαλλίας, η πιο ηλίθια κίνηση που έχει γίνει ποτέ», έγραψε κάποιος στο X.

«Παίρνουν iPhone που θα μπλοκαριστούν 2 λεπτά αργότερα, οι ηλίθιοι», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

«Αυτά τα προϊόντα θα μπλοκαριστούν και η θέση τους θα εντοπιστεί», προέβλεψε ένας άλλος χρήστης.

Το κατάστημα της Apple στη Λιλ ήταν ένα από τα μεγάλα καταστήματα ειδών πολυτελείας που υπέστησαν ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια της μαζικής διαδήλωσης του περασμένου Σαββάτου, ενώ επίθεση δέχτηκαν και καταστήματα των Louis Vuitton, Hermes και Dior.

Στο Μπορντό, ένα πλήθος με μάσκες καταγράφηκε να σπάει τις πόρτες ενός καταστήματος Louis Vuitton.

Στη Μασσαλία, οι βάνδαλοι έβαλαν στο στόχαστρο την πολυτελή μάρκα «Hermes», καθώς και καταστήματα που πωλούν κοσμήματα, καλλυντικά και ρούχα.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν για το ζήτημα της εκπαίδευσης και την κρίση του κόστους διαβίωσης, γρήγορα κατέληξαν σε χάος, με πολλές συλλήψεις και τραυματίες.