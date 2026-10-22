Μια καταγγελία για κλοπή πάνας και βρεφικών ρούχων από κατάστημα Walmart στο Μισισίπι των ΗΠΑ κατέληξε σε τραγωδία, όταν αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου, σκοτώνοντας ένα αγοράκι μόλις ενός έτους. Ο μικρός Κόεν Γουάιλι βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, στη θέση του συνοδηγού, όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Τις δραματικές στιγμές αποτυπώνει βιντεοληπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα μήνες μετά το περιστατικό, προκαλώντας νέα ερωτήματα για τις συνθήκες της αστυνομικής επέμβασης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου 2026 στην πόλη Σενάτομπια, ωστόσο οι εικόνες από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί στις στολές τους και από το σύστημα παρακολούθησης του καταστήματος δημοσιοποιήθηκαν μόλις τώρα, προκαλώντας νέα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα όπλα.

Πέντε αστυνομικοί είχαν σπεύσει στο σημείο έπειτα από καταγγελία ότι δύο γυναίκες είχαν κλέψει πάνες και βρεφικά ρούχα από το κατάστημα. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας από αυτούς πυροβόλησε προς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το παιδί, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Οι δραματικές στιγμές που κατέγραψαν οι κάμερες

Στα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν διακρίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να επιχειρεί να απομακρυνθεί από τη θέση στάθμευσης, την ώρα που αστυνομικοί τρέχουν προς το μέρος του και φωνάζουν στη γυναίκα που βρίσκεται στο τιμόνι να σταματήσει. Το όχημα κινείται αρχικά με την όπισθεν και προσκρούει σε σταθμευμένο SUV. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί το πλησιάζουν και το περικυκλώνουν, έχοντας προτεταμένα τα όπλα τους.

Η οδηγός επιταχύνει και στρίβει απότομα προς τα αριστερά, με το αυτοκίνητο να φαίνεται ότι κατευθύνεται προς τουλάχιστον έναν από τους αστυνομικούς, προτού περάσει ανάμεσα από δύο ένστολους. Εκείνη τη στιγμή, ένας αστυνομικός ανοίγει πυρ εναντίον του οχήματος, ενώ στα πλάνα φαίνεται να πυροβολεί ακόμη τρεις φορές από το πλάι του αυτοκινήτου.

Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας παρουσιάζουν το περιστατικό και από ψηλότερη οπτική γωνία. Σε αυτές διακρίνονται δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων κρατά ένα μικρό παιδί, να τρέχουν προς το αυτοκίνητο ενώ τις ακολουθούν αστυνομικοί.

Το βιντεοληπτικό υλικό δημοσιοποιήθηκε αρχικά από το τοπικό μέσο Darkhorse Press, ενώ η αυθεντικότητά του επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχο των διωκτικών Αρχών. Η ανάλυση που πραγματοποίησαν οι New York Times, Mississippi Today και Verite News έδειξε ότι τα πλάνα συμφωνούν με αποσπάσματα βίντεο που είχε καταγράψει αυτόπτης μάρτυρας. Ωστόσο, το υλικό που περιλαμβανόταν στην αρχική δημοσιοποίηση δεν παρουσίαζε ολόκληρη την αστυνομική επιχείρηση ούτε την οπτική γωνία του αστυνομικού που πυροβόλησε, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

🚨BREAKING: Newly surfaced bodycam footage from the June 14, 2026, Senatobia Walmart parking lot incident captures the exact moments leading up to the fatal shooting of 1 year old Kohen Wiley. Police claimed the vehicle drove toward officers, but the family and attorney Ben Crump heavily dispute this… October 19, 2026, Mississippi Attorney General Lynn Fitch closed the investigation, ruling the officer’s use of force "justified" and declining criminal charges due to insufficient evidence. #KohenWiley #SenatobiaPolice #MississippiAG 🎥DarkHorsePress — Amy Leigh (@IAmyLeigh) October 21, 2026

Δεν ασκήθηκε δίωξη στον αστυνομικό – Η αντίδραση της οικογένειας

Παρά τον θάνατο του παιδιού, η Γενική Εισαγγελία του Μισισίπι ανακοίνωσε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ότι η χρήση πυροβόλου όπλου από τον αστυνομικό κρίθηκε δικαιολογημένη και ότι δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του. Ο αστυνομικός Χάντερ Φόστερ, ο οποίος είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια της έρευνας, έχει ταυτοποιηθεί σε μεταγενέστερα δημοσιεύματα ως εκείνος που πυροβόλησε το όχημα.

Η μητέρα του παιδιού, Βελέσια Γουάιλι είχε δηλώσει ότι κρατούσε τον γιο της στην αγκαλιά της, καθισμένη στη θέση του συνοδηγού, όταν η οδηγός, Λατόγια Φέρελ επιχείρησε να απομακρυνθεί από τον χώρο στάθμευσης. Η τελευταία τραυματίστηκε σοβαρά από τους πυροβολισμούς.

Bodycam shows moment Mississippi cop opens fire on fleeing ‘shoplifters,’ killing 1-year-old boy – as AG says it was ‘justified’ https://t.co/T0dZqPr7Lx https://t.co/BNFXZxgxAz — New York Post (@nypost) October 21, 2026

Από την πλευρά του, το Γραφείο Ερευνών του Μισισίπι είχε υποστηρίξει, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ότι το αυτοκίνητο κινήθηκε προς την κατεύθυνση αστυνομικού και παραλίγο να τον χτυπήσει.

Ο θάνατος του μικρού Κόεν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Σενάτομπια, μια πόλη περίπου 8.400 κατοίκων, σε απόσταση 65 χιλιομέτρων νότια του Μέμφις. Για εβδομάδες πραγματοποιούνταν διαδηλώσεις, με την οικογένεια του παιδιού και οργανώσεις πολιτών να ζητούν διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση του υλικού από τις αστυνομικές κάμερες.

Η γιαγιά του παιδιού, Βερόνικα Ρόμπερσον, είχε αναφέρει ότι η οικογένεια επρόκειτο να παρακολουθήσει πρόσθετο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του Walmart και τις κάμερες των πέντε αστυνομικών.

Η δημοσιοποίηση των βίντεο επανέφερε στο προσκήνιο την υπόθεση και τη συζήτηση σχετικά με τα όρια της αστυνομικής βίας, καθώς μια επιχείρηση για καταγγελλόμενη μικροκλοπή κατέληξε στον θάνατο ενός παιδιού που βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του.