Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Νίκος Καραχάλιος τα τελευταία δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» συγκεντρώνει 2,2% στην πρόθεση ψήφου, ποσοστό που ο Νίκος Καραχάλιος ερμηνεύει ως ένδειξη δημοσκοπικής κατάρρευσης του εγχειρήματος.

«Καμία ελπίδα για την ΕΛΠΙΔΑ πλέον», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι το κόμμα καταγράφει ποσοστά από 2,2% στην πρόθεση ψήφου έως 2,6% στην εκτίμηση ψήφου.

«Έφτασε το δημοσκοπικό τέλος! Αναμένεται το πολιτικό», προσθέτει, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά του πολιτικού εγχειρήματος, το οποίο κατηγορεί ότι υπονόμευσε το Κίνημα των Τεμπών και εγκατέλειψε οικογένειες και συγγενείς θυμάτων.

Ο Νίκος Καραχάλιος ολοκληρώνει την παρέμβασή του θέτοντας ένα ερώτημα σχετικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή του κόμματος στις επόμενες εκλογές:

«Το μόνο ερώτημα: Με ποια δικαιολογία δεν θα κατέβει στις εκλογές;»