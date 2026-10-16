Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα συγκλονιστικό βίντεο από τις κάμερες που έφεραν στις στολές τους αστυνομικοί στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, καταγράφοντας τη στιγμή που μια επιχείρηση εκτέλεσης εντάλματος έρευνας μετατράπηκε σε αιματηρή συμπλοκή με πυροβολισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου 2026, όταν μέλη της ειδικής αστυνομικής ομάδας SWAT επιχείρησαν να εισέλθουν σε κατοικία στη λεωφόρο Νορθ Φλόριντα. Ο ένοικος άνοιξε πυρ εναντίον τους, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά συναδέλφου τους.

Το βιντεοληπτικό υλικό δημοσιοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Νιου Τζέρσεϊ, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάσιμου περιστατικού.

Η στιγμή της επίθεσης: «Με χτύπησαν στο πόδι» – Το κράνος που έσωσε έναν αστυνομικό

Στο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός να ανακοινώνει την παρουσία της ομάδας έξω από το σπίτι.

«Αστυνομία του Ατλάντικ Σίτι, έχουμε ένταλμα έρευνας», φωνάζει. Οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει αρχικά ότι η εξώπορτα ήταν ανοιχτή, ωστόσο κάποιος από το εσωτερικό την έκλεισε μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους. Καθώς οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις τους να ανοίξει η πόρτα δεν είχαν αποτέλεσμα, η ομάδα αποφάσισε να προχωρήσει σε αναγκαστική είσοδο.

Ο αστυνομικός Μάρκεζ Τζόουνς γονάτισε μπροστά στην είσοδο, προσπαθώντας να ανοίξει την πόρτα, ενώ ο αρχιφύλακας Κρίστιαν Ιβάνοφ κινήθηκε για να τη σπάσει με κλωτσιά. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Η κάμερα του Τζόουνς καταγράφει τον ίδιο να πέφτει προς τα πίσω, ενώ οι συνάδελφοί του σπεύδουν να διαπιστώσουν αν έχει τραυματιστεί. «Είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά», ακούγεται να επαναλαμβάνει. Όπως έγινε γνωστό, μία από τις σφαίρες χτύπησε το βαλλιστικό κράνος του, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την προστασία του.

Την ίδια ώρα, ο Κρίστιαν Ιβάνοφ είχε δεχθεί σφαίρα στο πάνω μέρος του δεξιού ποδιού και ακουγόταν να βογκά από τον πόνο. Οι συνάδελφοί του τον τράβηξαν εσπευσμένα πάνω από τα κάγκελα της βεράντας, προσπαθώντας να τον απομακρύνουν από το σημείο των πυροβολισμών και να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. «Πού σε χτύπησαν;», τον ρωτά ένας αστυνομικός. «Στο πόδι», απαντά ο τραυματισμένος αρχιφύλακας. «Αιμοστατικό επίδεσμο!», φωνάζει άλλος αστυνομικός, ζητώντας να χρησιμοποιηθεί ειδικός ιμάντας για τον περιορισμό της αιμορραγίας.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την προσπάθεια της ομάδας να περιθάλψει τον τραυματισμένο συνάδελφό της, ενώ ταυτόχρονα οι υπόλοιποι αστυνομικοί παραμένουν σε ετοιμότητα μπροστά στην είσοδο της κατοικίας.

Ο πρόεδρος της τοπικής συνδικαλιστικής ένωσης αστυνομικών, Άλμπερτ Φλοριάνι, δήλωσε στο BreakingAC ότι το βίντεο αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των αστυνομικών, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν υπήρξε πανικός ή δισταγμός στις αντιδράσεις τους.

Ο ένοπλος σε αναπηρικό αμαξίδιο και το ποινικό παρελθόν του

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ αναγνωρίστηκε ως ο 52χρονος Ντόναλντ Καπριότι, γνωστός και ως Ντόναλντ Γκάρντνερ, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην κατοικία και χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο αστυνομικός Ρόμπερτ Ρέινολντς ανταπέδωσε τα πυρά, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 52χρονο. Στο βίντεο ακούγονται οι αστυνομικοί να προσπαθούν να εξακριβώσουν την κατάσταση μέσα στο σπίτι πριν προχωρήσουν. «Αστυνομία του Ατλάντικ Σίτι. Αν βρίσκεται κάποιος άλλος μέσα, να το δηλώσει», φωνάζει ένας από αυτούς. «Έχουμε έναν τραυματισμένο αστυνομικό και έναν ύποπτο πεσμένο κάτω», ακούγεται να αναφέρει άλλος.

Όταν οι αστυνομικοί εισέρχονται τελικά στο σπίτι, εντοπίζουν το όπλο δίπλα στο αναπηρικό αμαξίδιο του άνδρα. Ο Ντόναλντ Καπριότι είχε βαρύ ποινικό παρελθόν και είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία και άλλα αδικήματα. Το 2013 είχε τραυματιστεί σε προηγούμενη ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς στην περιοχή Έγκ Χάρμπορ Τάουνσιπ, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος και να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο.

Στις 31 Οκτωβρίου 2023 είχε αποφυλακιστεί υπό όρους από τη φυλακή Σάουθ Γουντς, αφού είχε εκτίσει περίπου δέκα χρόνια από ποινή 18 ετών που αφορούσε τρεις διαφορετικές υποθέσεις. Το 2025 είχε παραδεχθεί την ενοχή του και σε νέα υπόθεση ναρκωτικών. Ωστόσο, λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας του, οι εισαγγελικές αρχές είχαν συνεργαστεί με την υπεράσπισή του ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή του στη φυλακή. Το ένταλμα έρευνας που οδήγησε στην αιματηρή επιχείρηση του Ιουνίου σχετιζόταν επίσης με υπόθεση ναρκωτικών.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ατλάντικ Σίτι, Τζέιμς Σάρκος, χαιρέτισε τη δημοσιοποίηση του βίντεο, δηλώνοντας ότι οι πολίτες έχουν πλέον την ευκαιρία να δουν τις ενέργειες των αστυνομικών κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Η δημοσιοποίηση των καταγραφών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των κανόνων διαφάνειας που εφαρμόζονται στο Νιου Τζέρσεϊ για περιστατικά κατά τα οποία πολίτες χάνουν τη ζωή τους ύστερα από επέμβαση αστυνομικών. Πριν δοθούν στη δημοσιότητα, οι συγγενείς του Ντόναλντ Καπριότι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το υλικό.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της ανταλλαγής πυροβολισμών και του θανάτου του 52χρονου βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι τραυματισμένοι αστυνομικοί Κρίστιαν Ιβάνοφ και Μάρκεζ Τζόουνς, καθώς και ο Ρόμπερτ Ρέινολντς, πρόκειται να τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση του Αστυνομικού Ιδρύματος του Ατλάντικ Σίτι, μαζί με τη χειρουργική ομάδα που ανέλαβε την περίθαλψη του Ιβάνοφ.