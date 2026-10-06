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Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια προσπάθεια επιβίβασης σε τρένο σε παρ’ ολίγον τραγωδία στην Ινδία, με αστυνομικό να επεμβαίνει την κρίσιμη στιγμή και να σώζει έναν επιβάτη που είχε πέσει στο κενό μεταξύ του συρμού και της αποβάθρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ατζμέρ, στην πολιτεία Ρατζαστάν, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις ράγες, ενώ το τρένο εξακολουθεί να κινείται.

Όλα συνέβησαν στην πλατφόρμα 1, την ώρα που το τρένο Daurai–Tanakpur Express αναχωρούσε από τον σταθμό.

Ο επιβάτης επιχείρησε να ανέβει στον συρμό ενώ αυτός βρισκόταν ήδη σε κίνηση. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να κρατήσει την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να πέσει στο επικίνδυνο κενό ανάμεσα στο βαγόνι και την αποβάθρα.

Η επέμβαση που απέτρεψε την τραγωδία

Άνθρωπος που βρισκόταν στο σημείο κατάφερε αρχικά να πιάσει τον επιβάτη από το χέρι, εμποδίζοντάς τον να παρασυρθεί κάτω από το τρένο.

Μέσα σε δευτερόλεπτα έσπευσε προς το μέρος τους ο αστυνομικός της σιδηροδρομικής αστυνομίας Ραμ Αβατάρ, ο οποίος μαζί με άλλους παρευρισκόμενους κατάφερε να τραβήξει τον άνδρα πάνω στην αποβάθρα.

Οι εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης αποτυπώνουν την αγωνιώδη προσπάθεια διάσωσης, την ώρα που τα βαγόνια περνούν σε ελάχιστη απόσταση από τον πεσμένο επιβάτη.

Χάρη στην άμεση αντίδραση όσων βρίσκονταν στην αποβάθρα, ο άνδρας γλίτωσε με ελαφρά τραύματα.

Μετά το περιστατικό εξετάστηκε και, σύμφωνα με τις τοπικές πληροφορίες, ήταν σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του.

Το βίντεο της διάσωσης κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, με την επέμβαση του αστυνομικού να αποδεικνύεται καθοριστική για να αποφευχθεί μια μοιραία κατάληξη.