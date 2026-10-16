Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2031, καθώς συμφώνησε με τη διοίκηση του συλλόγου για την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Άγγλος διεθνής μετακόμισε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι του 2023, όταν αποκτήθηκε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ έναντι 127 εκατ. ευρώ, υπογράφοντας αρχικά συμφωνία με διάρκεια έως το 2029.

Στα μέχρι τώρα 150 παιχνίδια του με τη «βασίλισσα», ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχει καταγράψει 49 γκολ και 36 ασίστ, αποτελώντας ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ομάδας και ιδιαίτερα αγαπητό στους φιλάθλους της.

Σύμφωνα με την ισπανική «AS», η Ρεάλ βλέπει στο πρόσωπο του Μπέλιγχαμ έναν από τους παίκτες που μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, καλύπτοντας σταδιακά το κενό που αφήνουν εμβληματικές μορφές του συλλόγου, όπως οι Ντάνι Καρβαχάλ, Λούκα Μόντριτς και Τόνι Κρόος.