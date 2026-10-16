Παρά τους αυστηρότερους κανονισμούς που θεσπίστηκαν το 2023 στη Λισαβόνα, ο δήμαρχος της πόλης, Κάρλος Μοέδας, αποφάσισε να «αναστείλει» τη λειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών, επειδή «δεν λειτουργεί».

«Θα διακόψουμε προσωρινά τη λειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων πατινιών στη Λισαβόνα», δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε χθες, Πέμπτη, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το σύστημα με τη σημερινή του μορφή δεν λειτουργεί. Υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια που οδηγούνται με λάθος τρόπο, επικίνδυνη συμπεριφορά, περισσότερα ατυχήματα και πατίνια που εγκαταλείπονται σε δημόσιους χώρους. Συλλέγουμε περισσότερα από 1.200 από αυτά κάθε μήνα», υποστήριξε ο δήμαρχος, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τον Φεβρουάριο του 2023, η πόλη διαπραγματεύτηκε νέους κανονισμούς με τους φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο τη μείωσή τους κατά το ήμισυ, τη μείωση της μέγιστης ταχύτητάς τους και την αυστηρή ρύθμιση της στάθμευσής τους.

Εκείνη την εποχή, η Λισαβόνα διέθετε έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών στην Ευρώπη.

Εξαιτίας των παραπόνων και των ατυχημάτων, που σχετίζονται με αυτό το νέο μέσο αστικής συγκοινωνίας, άλλες πόλεις αποφάσισαν, επίσης, να επιβάλουν μέτρα ή να απαγορεύσουν εντελώς την κυκλοφορία τους.

Η Λέσχη Αυτοκινήτου της Πορτογαλίας, μια ομάδα υπεράσπισης των οδηγών, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι έχει συγκεντρώσει περίπου 20.000 υπογραφές με αίτημα τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος σχετικά με την πιθανή απαγόρευση της χρήσης κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών.