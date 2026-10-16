Η Αγγελική Νικολούλη ανάβει σήμερα το βράδυ τα φώτα του «Τούνελ», για 32η σεζόν. Λίγο πριν την πρεμιέρα της στις 23:20 στο MEGA, η βραβευμένη δημοσιογράφος υποδέχθηκε την κάμερα του «Χαμογέλα και πάλι!» στο πλατό του «Φως στο Τούνελ» και μίλησε για τη μακρόχρονη επιτυχία της εκπομπής, για τη δύσκολη υπόθεση που θα ερευνήσει απόψε αλλά και την ισορροπία ανάμεσα στην ερευνητική δημοσιογραφία και την προσωπική ζωή.

«Ακούω πολλούς να αναρωτιούνται πώς παραμένουμε τόσα χρόνια σε αυτήν τη δύσκολη έρευνα μέσα στο “Τούνελ”. Προσωπικά εγώ το νιώθω σαν να είναι ένα ψέμα. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν. Αυτή η αγωνία να πας από τη μία υπόθεση στην άλλη, από τη μία εκπομπή στην άλλη, να συνεχίσεις τη δύσκολη έρευνα, να παραμερίσεις τα εμπόδια μέχρι που να φτάσεις στην άκρη και να δεις το φως, όλα αυτά με είχαν απορροφήσει και δεν κατάλαβα ποτέ πώς πέρασαν τα χρόνια», ανέφερε η Αγγελική Νικολούλη.

Αναφορικά με την υπόθεση-θρίλερ που θα ερευνήσει στην πρώτη εκπομπή, υπογράμμισε: «Δεν μπορώ να πω πολλά για την ιστορία αυτήν γιατί είναι λεπτή. Πολύ λεπτή υπόθεση. Είναι ιδιαίτερη και διαδραματίζεται σε τρεις διαφορετικούς και ευαίσθητους χώρους. Μάλιστα, όλο αυτόν τον καιρό έμεινε μυστική. Την ήθελαν θαμμένη. Καταφέραμε με την έρευνα και με ειδική άδεια να μπούμε στον τελευταίο χώρο, τον τρίτο, που είναι και αυστηρά φυλασσόμενος, όπου εκεί παίχτηκε η τελευταία πράξη αυτής της παράξενης ιστορίας. Όλα αυτά που θα έρθουν στο φως είναι σοκαριστικά, γιατί όταν μιλάς για έναν χώρο ασφαλείας που υποτίθεται πως τον ελέγχουν όλοι, δεν πρέπει να έχουμε τέτοια περιστατικά σαν αυτό που θα δούμε. Και αναρωτιέται κανείς αυτά τα 50 ηλεκτρονικά μάτια τι έκαναν, τι κατέγραψαν;».

Στη συνέχεια, όπως εξομολογήθηκε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια: «Η αλήθεια είναι ότι το κόκκινο χρώμα έχει ταυτιστεί με κάποιες στιγμές αποκάλυψης στην εκπομπή. Αρέσει και σε κάποιους φίλους τηλεθεατές και αρέσει και σε μένα. Το πένθος όμως της μητέρας μου είναι ακόμη νωπό και δεν πάει η καρδιά μου να βάλω κόκκινο. Τα τελευταία χρόνια στις πρεμιέρες προτιμώ το λευκό γιατί συμβολίζει την καθαρότητα, το φως, την ελπίδα για μία νέα αρχή. Στην πρεμιέρα θα βάλω λευκό».

Αλλάζοντας θέμα και μιλώντας για την εμπιστοσύνη, ανέφερε: «Στα επαγγελματικά μου, ναι, έχω μια απίστευτη ηρεμία και ψυχραιμία, ακούω, διαβάζω και αυτά που ο άλλος δεν λέει -δεν θέλει να αποκαλύψει… Στην προσωπική μου ζωή, όχι, δεν είμαι επιφυλακτική», παραδέχθηκε.

«Δεν υπάρχει ένας διακόπτης που τον κλείνεις. Μεταφέρεις τη δουλειά σου, την καθημερινότητα και στο σπίτι σου. Πολλές φορές συνειδητοποιώ ότι ενώ κοιμάμαι, μπορεί να έχω μία ιδέα και να ξυπνήσω και να τη σημειώσω και να πω “Πώς δεν το πρόσεξα; Μήπως εκεί είναι το κλειδί του γρίφου;”. Αυτό δεν σταματάει ποτέ, μεταφέρεις την αγωνία της δουλειάς και την ένταση, αλλά φροντίζω να έχω και στιγμές χαλάρωσης με φίλους σε ένα κουτουκάκι, να διαβάζω, να ταξιδεύω…», σημείωσε κλείνοντας.