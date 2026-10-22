Συνολικά 84 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα και σήμερα το πρωί σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Σε δεύτερη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex λέμβος με περίπου 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.