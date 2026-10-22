Την έντονη διαφωνία του με την πρακτική των οντισιόν για καταξιωμένους ηθοποιούς εξέφρασε ο Τάσος Κωστής, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να υποβληθεί σε δοκιμαστικό προκειμένου να εξασφαλίσει έναν ρόλο στην τηλεόραση. Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Το κλουβί με τις τρελές», ο ηθοποιός εξήγησε πως προτιμά να απέχει από τις τηλεοπτικές σειρές παρά να περάσει από μια διαδικασία που, όπως θεωρεί, δεν αναγνωρίζει την πολυετή εμπειρία και την πορεία του στον χώρο.

«Τώρα δεν θέλω να πολυκάνω σίριαλ, γιατί μου λένε ότι πρέπει να κάνω πρώτα οντιστιόν. Αρνούμαι κατηγορηματικά. Ποιός θα με κρίνει, να μου πει αν του κάνω ή όχι; Δεν θα δώσω εξετάσεις τώρα. Να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Κομμένα αυτά. Να μην κάνω ποτέ μου τηλεόραση. Κάνουμε οντισιόν για κάποιους ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε. Δεν κάνεις σε όλους κάστινγκ. Μη τρελαθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.