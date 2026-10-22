Στα ύψη έχουν εκτιναχθεί οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι τον Σεπτέμβριο τα καύσιμα και τα λιπαντικά για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς ήταν ακριβότερα κατά 23,2% στην Ελλάδα και κατά 31,4% στην ΕΕ σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Μέσα σε μόλις δύο μήνες, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών στην ελληνική αγορά επιταχύνθηκε κατά 9,5 ποσοστιαίες μονάδες ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επιτάχυνση έφτασε τις 14,5 μονάδες. Η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Σε 26 από τις 27 χώρες της ΕΕ οι ανατιμήσεις επιταχύνθηκαν ενώ σε ορισμένες αγορές ξεπέρασαν ακόμη και το 40%.

Παρότι η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλότερο ρυθμό ανατιμήσεων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η διαφορά δεν αναιρεί την επιβάρυνση για τους καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το κύμα ακρίβειας στην αντλία.

Ανατιμήσεις σε 26 χώρες

Σύμφωνα με την Eurostat, σε 26 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ετήσιες αυξήσεις του Σεπτεμβρίου ήταν υψηλότερες από εκείνες που είχαν καταγραφεί τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τρεις χώρες όπου οι ανατιμήσεις ξεπέρασαν το 40%. Στη Βουλγαρία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 42,2%, στην Εσθονία κατά 40,6% και στη Λιθουανία κατά 40,2%.

Σε άλλες 12 χώρες οι αυξήσεις ξεπέρασαν το 30%, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 30,3% στην Πορτογαλία έως 37,5% στην Τσεχία.

Στον αντίποδα, τη μικρότερη ετήσια αύξηση εμφάνισε η Ουγγαρία με 6,9%, ενώ ακολούθησαν η Ιρλανδία με 17,7% και η Σουηδία με 19,9%. Η Ελλάδα, με 23,2%, κινήθηκε 8,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Νέες αυξήσεις μέσα σε έναν μήνα

Η πίεση στην αντλία αποτυπώνεται και στις μηνιαίες μεταβολές των τιμών. Τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον Αύγουστο, το πετρέλαιο κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακρίβυνε κατά 5,9% και η βενζίνη κατά 6,7%. Έναν μήνα νωρίτερα, τον Αύγουστο, οι αντίστοιχες αυξήσεις είχαν διαμορφωθεί στο 8,3% για το ντίζελ και στο 3,3% για τη βενζίνη. Με άλλα λόγια, ενώ ο ρυθμός των μηνιαίων ανατιμήσεων στο πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε, στη βενζίνη υπερδιπλασιάστηκε.

Στο ντίζελ, οι τιμές αυξήθηκαν σε 26 χώρες της ΕΕ. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις μέσα σε έναν μήνα κατέγραψαν η Σουηδία με 12,8%, η Λετονία με 10,3% και η Πολωνία με 9,7%. Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ισπανία με 2,4%, στην Κροατία με 2,5% και στη Ρουμανία με 3%.

Ανάλογη εικόνα και στη βενζίνη, με αυξήσεις επίσης σε 26 χώρες. Πρωταθλήτρια των ανατιμήσεων αναδείχθηκε η Σουηδία, όπου οι τιμές ανέβηκαν κατά 13,8% μέσα σε έναν μήνα. Ακολούθησαν η Πολωνία με 9,7% και η Εσθονία με 9,5%. Στην άλλη άκρη της κατάταξης βρέθηκαν η Κύπρος με αύξηση 3,8%, η Ρουμανία με 4,2% και η Σλοβενία με 4,6%.