Μια οικογενειακή τραγωδία με πέντε νεκρούς συγκλονίζει το Μάντελαϊν, προάστιο του Σικάγο στις ΗΠΑ. Την ώρα που οι φίλαθλοι ετοιμάζονταν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου να παρακολουθήσουν τον αγώνα των Chicago Bears, οι ήχοι από πυροβολισμούς που ακούστηκαν σε μια ήσυχη γειτονιά εκλήφθηκαν αρχικά από ορισμένους κατοίκους ως κροτίδες, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ημέρας. Λίγο αργότερα, αποκαλύφθηκε η φρίκη που είχε εκτυλιχθεί μέσα σε ένα σπίτι: τέσσερις άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από τα πυρά ενός 51χρονου, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος και στη δική του ζωή.

Νεκροί είναι οι γονείς του, Ρεμπέκα και Τζέιμς Σμιντ, ηλικίας 77 και 80 ετών αντίστοιχα, ο 22χρονος γιος του, Μακλέιν, καθώς και η 37χρονη γυναίκα του, Νικόλ Χάιζερ. Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης ήταν ο Μπράιαν Σμιντ, ο οποίος σκότωσε τα τέσσερα μέλη της οικογένειάς του και του στενού του περιβάλλοντος πριν αυτοκτονήσει μέσα στην κατοικία στην οποία έμενε με τους γονείς του.

Η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί σαφή προειδοποιητικά σημάδια που να προμήνυαν την αιματηρή κατάληξη. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ στο όχημα του 51χρονου βρέθηκαν σημειώματα αυτοκτονίας.

Από γνωστή οικογένεια κτηνιάτρων

Ο Μπράιαν Σμιντ εργαζόταν μέχρι πρόσφατα ως υπεύθυνος κτηνιατρικής κλινικής στο γειτονικό Λίμπερτιβιλ. Η κλινική, η οποία εξειδικευόταν αποκλειστικά στη φροντίδα γατών, λειτουργούσε επί χρόνια υπό τη διεύθυνση των γονιών του, οι οποίοι ήταν γνωστοί και ιδιαίτερα αγαπητοί κτηνίατροι στα βόρεια προάστια του Σικάγο.

Σύμφωνα με στοιχεία των πολιτειακών αρχών που εξασφάλισε η ερευνητική ομάδα του NBC Chicago, η κλινική έκλεισε την περασμένη άνοιξη χωρίς να δοθεί κάποια εξήγηση στο κοινό.

Οι Αρχές δεν εντόπισαν στοιχεία από το παρελθόν του 51χρονου που να προμήνυαν μια τόσο βίαιη εξέλιξη. Δεν προέκυψαν ενδείξεις για ποινικές διώξεις, σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως πτωχεύσεις, δικαστικές εντολές προστασίας ή νοσηλείες για προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ακόμη και μετά το μακελειό, οι γείτονες δεν θυμούνταν συχνούς καβγάδες ή προηγούμενες κλήσεις της αστυνομίας στο σπίτι. Παράλληλα, φίλοι του δεν τον περιέγραφαν ως άνθρωπο που θα μπορούσε να φτάσει σε μια τέτοια πράξη.

Τα σημειώματα αυτοκτονίας και τα αναπάντητα ερωτήματα

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές είναι τα σημειώματα αυτοκτονίας που βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και μέσα στο αυτοκίνητο του Μπράιαν Σμιντ.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, οι ερευνητές εντόπισαν πολλαπλά σημειώματα που είχε αφήσει ο 51χρονος, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν το περιεχόμενό τους.

Οι Αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για το τι οδήγησε τον Σμιντ να σκοτώσει τους τέσσερις ανθρώπους του στενού οικογενειακού και προσωπικού του περιβάλλοντος και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.

Η ειδοποίηση από τη μοναδική επιζήσασα

Η φρικτή υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 44χρονη Κίμπερλι Σμιντ, επίσης κτηνίατρος, η οποία ζει και εργάζεται στη βόρεια Καλιφόρνια, δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τα μέλη της οικογένειάς της καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Ανησυχώντας για την τύχη των γονιών της, επικοινώνησε με την αστυνομία του Μάντελαϊν και ζήτησε να μεταβούν στο σπίτι τους για να ελέγξουν αν ήταν καλά.

Ο έλεγχος αυτός οδήγησε τις Αρχές στην αποκάλυψη του μακελειού που έχει συγκλονίσει την τοπικπή κοινότητα.