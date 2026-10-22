Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στη League Phase του Europa League, να διευρύνει το νικηφόρο σερί του και να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ, στο ντεμπούτο του Βάσκου τεχνικού στον πάγκο, ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πρόσωπο, καταγράφοντας μόνο θετικά αποτελέσματα. Η αρχή έγινε στην Ευρώπη, με τη νίκη 2-1 επί της Γιαγκελόνια, ενώ ακολούθησαν τρία διαδοχικά τρίποντα με 1-0 απέναντι σε Λεβαδειακό, Παναθηναϊκό και Μαρσέιγ. Το σερί διευρύνθηκε με το εκτός έδρας 2-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Στο Europa League, οι Πειραιώτες έχουν ήδη δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, αποτέλεσμα που τους έχει φέρει στη 10η θέση της βαθμολογίας. Με ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, θα ενισχύσουν τη θέση τους στην πρώτη 24άδα, η οποία οδηγεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, διατηρώντας παράλληλα ζωντανό τον στόχο για όσο το δυνατόν υψηλότερο πλασάρισμα.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, πάντως, γνωρίζει ότι η αποστολή της ομάδας του δεν θα είναι εύκολη. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, υπογράμμισε πως δεν μπορεί να υποσχεθεί στους φιλάθλους το αποτέλεσμα, αλλά δεσμεύτηκε ότι κάθε ποδοσφαιριστής που φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού θα υπερασπίζεται το έμβλημα του συλλόγου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παράλληλα, στάθηκε στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της Σπάρτα Πράγας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σύνολο με ξεκάθαρες αγωνιστικές αρχές, που χτίζει το παιχνίδι του από την άμυνα και διαθέτει την ικανότητα να διαχειρίζεται έξυπνα τις καταστάσεις μέσα στο γήπεδο.

Σε καλό φεγγάρι και η Σπάρτα Πράγας

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού ταξιδεύει στον Πειραιά με θετικό σερί αποτελεσμάτων, καθώς παραμένει αήττητη εδώ και οκτώ αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Στο τελευταίο της παιχνίδι για το πρωτάθλημα αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα στην έδρα της Οστράβα, ενώ στην προηγούμενη ευρωπαϊκή της υποχρέωση έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Λίλεστρομ.

Στην πρεμιέρα της League Phase, οι Τσέχοι είχαν επικρατήσει με 4-1 της Αραράτ εκτός έδρας, ενώ στη βαθμολογία του Europa League βρίσκονται στην 11η θέση, ακριβώς πίσω από τους Πειραιώτες. Η τελευταία τους ήττα καταγράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν έχασαν με 2-1 από τη Χράντετς για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Τα δεδομένα αυτά προμηνύουν μια απαιτητική αναμέτρηση, καθώς οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει θετικά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και θέλουν να δώσουν συνέχεια στην πορεία τους.

Οι απουσίες των δύο ομάδων

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τον τραυματία Κώστα Φορτούνη, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη θεωρείται και η συμμετοχή του Μπέιλι. Παράλληλα, οι Μάριους, Ρόκα, Σιπιόνι και Πόποβιτς δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας.

Από την πλευρά της Σπάρτα Πράγας, τα προβλήματα έγιναν πιο έντονα λίγο πριν από την αναμέτρηση, καθώς τέθηκαν εκτός ο εξτρέμ Μερκάδο, πρώτος σκόρερ της ομάδας, και ο κεντρικός αμυντικός Σεβίνσκι. Στη λίστα των απόντων βρίσκονται επίσης οι Κάραμπετς και Ρίνες, ενώ ο Σο επιστρέφει στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.