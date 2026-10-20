Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνταν οι συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της κατηγορούμενης γιατρού, αλλά και για τη φαρμακευτική αγωγή που φέρεται να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσίασε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην εκπομπή «Live News».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται η εκπαίδευση της γιατρού στη χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η αποχώρηση εξειδικευμένης αναισθησιολόγου από το ιατρείο και οι χειρισμοί που φέρεται να ακολούθησαν κατά τη χορήγηση κατασταλτικών φαρμάκων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη σειρά χορήγησης της μιδαζολάμης, του αντιδότου της και της προποφόλης στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και στο εάν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση μιας επείγουσας κατάστασης.

Η αναισθησιολόγος που αποχώρησε τον Μάιο του 2023

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, την περίοδο 2022-2023 η κατηγορούμενη γιατρός απέκτησε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνεργάστηκε με αναισθησιολόγο, η οποία διέθετε σχετική εμπειρία και είχε εκπαιδευτεί στη χρήση του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, η αναισθησιολόγος παρέμεινε στο ιατρείο έως τον Μάιο του 2023. Ανάμεσα στα καθήκοντά της ήταν οι απαραίτητοι προέλεγχοι, η παρακολούθηση της διαδικασίας και η παρέμβαση σε περίπτωση που προέκυπτε κάποια επιπλοκή.

Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν χρησιμοποιούσε καταστολή κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να της είχε αναφέρει ότι είχε εκπαιδευτεί και η ίδια στη Γερμανία για τη χρήση του μηχανήματος. Ωστόσο, όπως σημειώθηκε στο «Live News», μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι είχε πράγματι πραγματοποιήσει τέτοια εκπαίδευση στη συγκεκριμένη χώρα.

Η αποχώρηση της αναισθησιολόγου τον Μάιο του 2023 αποτελεί ένα από τα σημεία που εξετάζονται. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η αναισθησιολόγος είχε αρνηθεί να πραγματοποιήσει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο ασθενή.

Μετά την αποχώρησή της, η γιατρός φέρεται να προσέλαβε προσωρινά νοσηλεύτρια και στη συνέχεια να ανέλαβε η ίδια χειρισμούς που σχετίζονταν με τη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εξειδικευμένη αναισθησιολογική υποστήριξη.

Οι δυσκολίες στη φλεβοκέντηση και η χρήση κατασταλτικών φαρμάκων

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, η εξειδικευμένη αναισθησιολόγος αναλάμβανε και τη φλεβοκέντηση, δηλαδή την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα για την πρόσβαση στο φλεβικό σύστημα του ασθενούς.

Μετά την αποχώρησή της, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να αντιμετώπιζε δυσκολίες κατά την προσπάθεια τοποθέτησης των φλεβοκαθετήρων. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, υπήρχαν αποτυχημένες προσπάθειες και πόνος για τους ασθενείς.

Οι δυσκολίες αυτές φέρεται να συνδέονται με τη χρήση κατασταλτικών φαρμάκων κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Όπως μεταδόθηκε, η πρακτική της χορήγησης τέτοιων ουσιών φέρεται να εφαρμόστηκε και σε ανήλικους ασθενείς, ενώ γίνεται αναφορά και σε σκευάσματα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, είχαν αποθηκευτεί παράνομα.

Οι σχετικοί ισχυρισμοί και οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγούνταν τα φάρμακα αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη ευθύνης.

Τι αναφέρθηκε για τη μιδαζολάμη

Ένα από τα φάρμακα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίασης είναι η μιδαζολάμη, ουσία που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για καταστολή και πρόκληση ηρεμίας σε συγκεκριμένες ιατρικές διαδικασίες.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε σε επιστημονικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία, σε ένα ποσοστό περιπτώσεων, η χορήγηση μιδαζολάμης μπορεί να συνδεθεί με παράδοξη αντίδραση, όπως υπερδιέγερση, αντί του αναμενόμενου κατασταλτικού αποτελέσματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξετάζεται εάν μια τέτοια αντίδραση μπορεί να εξηγεί όσα φέρεται να συνέβησαν κατά τη συνεδρία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, η πραγματική επίδραση του φαρμάκου στον συγκεκριμένο ασθενή δεν μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς τα κατάλληλα ιατρικά και εργαστηριακά δεδομένα.

Η σειρά χορήγησης των φαρμάκων στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή της αλληλουχίας των φαρμάκων που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Live News», φέρεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αρχικά, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε μιδαζολάμη. Όταν δεν επιτεύχθηκε το αναμενόμενο αποτέλεσμα και ο ασθενής φέρεται να παρέμενε σε κατάσταση υπερδιέγερσης, έγινε χρήση του αντιδότου της, με στόχο να ανασταλεί η δράση της ουσίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια παρουσίαση, φέρεται να χορηγήθηκε προποφόλη, προκειμένου να επιτευχθεί βαθύτερη αναισθησία.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η διακοπή της πλασμαφαίρεσης δημιουργούσε πρόσθετη δυσκολία, καθώς έπρεπε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία και να αντιμετωπιστεί το αίμα που βρισκόταν στο μηχάνημα. Η ακριβής αλληλουχία των χειρισμών, οι δόσεις των φαρμάκων και η επίδρασή τους στον ασθενή είναι ζητήματα που απαιτούν επιστημονική αξιολόγηση και επιβεβαίωση από τα στοιχεία της έρευνας.

Οι ελλείψεις σε εξοπλισμό ανάνηψης

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, στο ιατρείο φέρεται να μην υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας επείγουσας κατάστασης. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στην απουσία ασκού ανάνηψης τύπου Ambu και άλλου εξοπλισμού παροχής οξυγόνου, ο οποίος μπορεί να είναι απαραίτητος για την υποστήριξη της αναπνοής σε επείγον περιστατικό.

Ο δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι η παρουσία εξειδικευμένου αναισθησιολόγου και η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης επιπλοκών αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τη διερεύνηση των συνθηκών της συγκεκριμένης συνεδρίας.

Τι μπορεί να δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων και το κατά πόσο μπορούν να αποσαφηνίσουν τις ποσότητες των φαρμάκων που χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσιάστηκε στο «Live News», η ερμηνεία των αποτελεσμάτων ενδέχεται να είναι σύνθετη, καθώς ο ασθενής παρέμεινε ζωντανός για κάποιο χρονικό διάστημα μετά το περιστατικό. Κατά το διάστημα αυτό, οι φαρμακευτικές ουσίες μεταβολίζονται από τον οργανισμό, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των συγκεντρώσεών τους.

Όπως επισημάνθηκε, οι εξετάσεις ενδέχεται να προσφέρουν σημαντικά στοιχεία, χωρίς κατ’ ανάγκη να αποτυπώνουν με απόλυτη ακρίβεια τις ποσότητες που υπήρχαν στον οργανισμό τη στιγμή της κρίσιμης εξέλιξης.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, σε συνδυασμό με τα ιατρικά δεδομένα, τα ευρήματα της έρευνας και τις μαρτυρίες, αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η απουσία εξειδικευμένου αναισθησιολόγου και τα ερωτήματα για τη χορήγηση των φαρμάκων αποτελούν βασικούς άξονες του ρεπορτάζ. Το εάν και σε ποιον βαθμό συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θα πρέπει να τεκμηριωθεί από τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών και τις επιστημονικές πραγματογνωμοσύνες.