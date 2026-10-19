Τον φόβο και την αγωνία των εμπόρων στο Παρίσι αποτυπώνουν οι εικόνες που ακολούθησαν τις λεηλασίες της 17ης Οκτωβρίου. Καταστηματάρχες παραμένουν ξάγρυπνοι πίσω από κλειστά ρολά, αναζητούν προστασία από εταιρείες φύλαξης και προσπαθούν να θωρακίσουν τις επιχειρήσεις τους με ξύλινες σανίδες, ενώ σε αρκετές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας καταγράφονται νέες επιθέσεις και κλοπές.

Στο 11ο διαμέρισμα του Παρισιού, πίσω από τη βιτρίνα ενός καταστήματος με συλλεκτικά παιχνίδια, το φως παραμένει αναμμένο μέσα στη νύχτα. Ανάμεσα στις φιγούρες διακρίνονται δύο μάτια, πριν εμφανιστεί η σιλουέτα ενός άνδρα που ανοίγει τελικά την πόρτα στους δημοσιογράφους, όταν εκείνοι επιδεικνύουν τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα. Ο Φρεντ, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, έχει εμφανώς καταπονημένα χαρακτηριστικά κάτω από τα γένια του, καθώς η αγωνία για την ασφάλεια του καταστήματος δεν τον αφήνει να ησυχάσει.

«Χθες, ο συνέταιρός μου, ο Μορίς, οχυρώθηκε από τις 14:00 έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής, όταν ήρθα να τον αντικαταστήσω. Τώρα έχει φύγει για να μου φέρει κάτι να φάω», αναφέρει ο περίπου 50χρονος, περιγράφοντας παράλληλα όσα συνέβησαν σε γειτονικές επιχειρήσεις. Όπως λέει, αρκετά καταστήματα της περιοχής λεηλατήθηκαν, ενώ ένας καπνοπώλης φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια όταν προσπάθησε να αντισταθεί στους ταραξίες. Άλλοι επαγγελματίες παρακολουθούσαν ανήμποροι τις επιχειρήσεις τους να γίνονται στόχος διαρρηκτών.

Ο Μορίς, ο οποίος επιστρέφει με προμήθειες για να περάσουν τη νύχτα, περιγράφει την κατάσταση που επικράτησε το Σάββατο: «Μας παρέδωσαν στους βανδάλους από τις 18:30 έως τις 03:00 τα ξημερώματα, χωρίς κανέναν αστυνομικό. Τους είδα να φεύγουν από τα άλλα καταστήματα με καρότσια γεμάτα προϊόντα. Παρακολουθούσα τις ειδήσεις όλη τη νύχτα». Οι δύο συνεργάτες ελπίζουν ότι η παρουσία τους στο κατάστημα κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, σε συνδυασμό με τον φωτισμό, θα αποτρέψει μια νέα απόπειρα εισβολής.

«Είναι 30 χρόνια δουλειάς που μπορούν να γίνουν στάχτη σε 30 δευτερόλεπτα», τονίζουν, εξηγώντας ότι η αγωνία έχει οδηγήσει ορισμένους γείτονές τους να αναζητούν τρόπους αυτοπροστασίας. Όπως αναφέρουν, κάποιοι έχουν προμηθευτεί ρόπαλα του μπέιζμπολ, ενώ άλλοι διαθέτουν όπλα που χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες, φοβούμενοι ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Νέο κύμα λεηλασιών στο Παρίσι μετά την ομιλία Μακρόν

Η ώρα είναι 21:00, λίγο μετά την ολοκλήρωση του διαγγέλματος του Εμανουέλ Μακρόν και οι λεηλασίες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Στο κέντρο του Παρισιού, μια καταστηματάρχης προσπαθεί να υπερασπιστεί την επιχείρησή της κρατώντας μια μεγάλη σιδερένια ράβδο. Σε άλλο σημείο, κάτοικοι ρίχνουν καυτό νερό από τα παράθυρά τους, επιχειρώντας να απομακρύνουν όσους επιτίθενται σε κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου, όπως αναφέρει η Le Parisien. Την ίδια ώρα, εικόνες από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Ντάρτι στο Μπελβίλ, στο 11ο διαμέρισμα, δείχνουν να αδειάζει από εμπορεύματα, με τη λεηλασία να μεταδίδεται ζωντανά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι σκηνές αυτές προκαλούν έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες, οι οποίοι βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να κινδυνεύουν και φοβούνται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες επιθέσεις. Περίπου στις 22:00, οι δήμαρχοι δύο διαμερισμάτων που έχουν πληγεί ιδιαίτερα συνειδητοποιούν ότι οι εικόνες των καταστροφών μπορεί να ωθήσουν τους καταστηματάρχες σε επικίνδυνες αντιδράσεις, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Ο Αριέλ Βέιλ, δήμαρχος του Παρισιού-Κέντρου και μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, απευθύνει έκκληση στους επαγγελματίες να λάβουν μέτρα προστασίας, ακόμη και να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. «Δυστυχώς, οι καταστροφές και οι φωτιές ξεκίνησαν ξανά στο Παρίσι και στο κέντρο του. Ευχαριστώ όλους τους καταστηματάρχες που παραμένουν ακόμη ανοιχτοί να λάβουν κάθε μέτρο για να προστατευτούν, ακόμη και κλείνοντας τα καταστήματά τους, καθώς η αστυνομία είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη. Προσοχή σε όλους», έγραψε.

Ακόμη πιο σαφής ήταν ο δήμαρχος του 11ου διαμερίσματος, οικολόγος Νταβίντ Μπελιάρντ, ο οποίος προειδοποίησε τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να μην επιχειρήσουν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τους δράστες. «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο 11ο διαμέρισμα και σε όλο το Παρίσι είναι ανυπόφορο. Καταστηματάρχες και κάτοικοι του 11ου διαμερίσματος, ιδιαίτερα στις περιοχές Ζαν-Πιερ-Τιμπό και της λεωφόρου Μενιλμοντάν: μην πάρετε κανένα ρίσκο και μην εκθέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. Προστατευτείτε», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Οι εκκλήσεις των δύο δημάρχων έρχονται σε μια στιγμή κατά την οποία στους δρόμους καταγράφονται περιστατικά κατοίκων που επιχειρούν να σταματήσουν όσους προκαλούν καταστροφές και λεηλατούν καταστήματα, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι δράση.

Κλειστά ρολά, συναγερμοί και έμποροι σε επιφυλακή

Σε μεγάλο τμήμα της δεξιάς όχθης του Σηκουάνα, οι συναγερμοί των καταστημάτων ηχούν διαρκώς. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επιφυλακή είναι και ένα αρωματοπωλείο στη λεωφόρο της Δημοκρατίας, στο 11ο διαμέρισμα. Αυτό που ξεχωρίζει σε μια περιήγηση στο Παρίσι, το οποίο συνήθως έχει ηρεμήσει μέχρι το βράδυ της Κυριακής, είναι τα κατεβασμένα ρολά πίσω από τα οποία διακρίνεται έντονο φως.

Μέσα στα καταστήματα ή μπροστά από τις βιτρίνες τους, οι ιδιοκτήτες παραμένουν ξύπνιοι, έχοντας στο πλευρό τους φίλους και συγγενείς. Παρακολουθούν με οργή και απογοήτευση τις καταδιώξεις της αστυνομίας, όταν αυτή βρίσκεται στο σημείο, καθώς οι δράστες κινούνται στους δρόμους της πόλης.

Για πολλούς επαγγελματίες, οι επιλογές είναι περιορισμένες: είτε να προσλάβουν φύλακες είτε να ενισχύσουν τις εισόδους με ξύλινες σανίδες. «Περιμένουμε μια ξύλινη σανίδα για να ασφαλίσουμε το κατάστημά μας. Το Σάββατο έκλεψαν εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών αξίας 100.000 ευρώ», αναφέρει συγγενής ιδιοκτήτη καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών στη λεωφόρο Βολτέρ, στο 11ο διαμέρισμα. Ο ίδιος βρίσκεται έξω από την επιχείρηση μαζί με φίλους, προσπαθώντας να αποτρέψει μια νέα εισβολή.

Παρόμοια είναι η κατάσταση στη λεωφόρο Μαζαντάν, στο 10ο διαμέρισμα, όπου ομάδα επαγγελματιών που διατηρούν κατάστημα αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων προσπαθεί να συγκεντρώσει οικονομική βοήθεια από τους κατοίκους, αφού η επιχείρησή τους λεηλατήθηκε. Απέναντι, το κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Ιντερμαρσέ έχει ενισχύσει τη φύλαξή του με τέσσερις υπαλλήλους ασφαλείας και έναν σκύλο.

Σε ολόκληρη την πόλη, πίσω από βιτρίνες με ραγισμένα τζάμια και σπασμένες πόρτες, βρίσκονται φύλακες ασφαλείας που καλούνται να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις. Για τον Αχμέντ, ο οποίος φρουρεί ένα μικρό κοσμηματοπωλείο στο 11ο διαμέρισμα, η νύχτα προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη. «Οι γείτονες μου έδωσαν τον κωδικό εισόδου της πολυκατοικίας τους, εκεί υπάρχουν τουαλέτες και η τσάντα μου», λέει με δυσπιστία, περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες προσπαθεί να παραμείνει σε ετοιμότητα.

Φύλακες ασφαλείας ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους βάνδαλους

Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το κοσμηματοπωλείο, κοντά σε ένα κατάστημα οπτικών που έχει λεηλατηθεί, ένας φύλακας ασφαλείας βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των δακρυγόνων που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις ασφαλείας. Όπως καταγγέλλει, τραυματίστηκε από αστυνομικό κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την απώθηση νεαρών ατόμων.

«Η αστυνομικός με χτύπησε όταν έκανε έφοδο εναντίον των νεαρών. Δεν είδε το περιβραχιόνιό μου που έγραφε “ασφάλεια” ή τι; Οι κλέφτες τα πήραν όλα το Σάββατο. Από τότε δεν έχω κοιμηθεί ούτε έχω φύγει από εδώ. Το αφεντικό μου λέει να μείνω…», φωνάζει αγανακτισμένος. Στη συνέχεια, δείχνοντας ομάδες ανηλίκων που τρέχουν στους δρόμους και μόλις έχουν βάλει φωτιά, ξεσπά: «Ας πάνε να πιάσουν αυτούς τους τύπους!».

Μια περαστική, βλέποντας την κατάστασή του, εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι αναγκάζεται να παραμένει μόνος σε τόσο επικίνδυνες συνθήκες και προσφέρεται να του καθαρίσει τα μάτια από τα δακρυγόνα. «Μα είναι πολύ επικίνδυνο να τα φυλάς όλα αυτά μόνος σου», του λέει.

Τα δακρυγόνα προκαλούν δάκρυα και σε όσους βρίσκονται μπροστά από ένα κατάστημα για λάτρεις της τεχνολογίας και της ποπ κουλτούρας, στην αρχή της λεωφόρου Βολτέρ, στο 11ο διαμέρισμα, όπου οι αστυνομικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Ο Ουρί και η Ρακέλ, ιδιοκτήτες πέντε καταστημάτων, βρίσκονται έξω από την επιχείρησή τους μαζί με τα παιδιά τους και έναν φύλακα ασφαλείας. Η Ρακέλ προσπαθεί να πείσει την ασφαλιστική εταιρεία της να εγκρίνει την παρουσία δεύτερου φύλακα, καθώς φοβάται ότι τα γεγονότα θα επαναληφθούν. «Δεν κοιμήθηκα την προηγούμενη νύχτα, μας τα πήραν όλα μπροστά στα μάτια μας», λέει τηλεφωνικά στον ασφαλιστή της, εκφράζοντας την αγωνία της για ακόμη μία νύχτα χωρίς ύπνο.

Ο Ουρί, από την πλευρά του, περιγράφει με απογοήτευση την κατάσταση που βιώνουν οι καταστηματάρχες. «Όταν βλέπουμε τις σκηνές απόψε, δεν αισθανόμαστε καθόλου ασφαλείς. Αυτή είναι η ζωή των εμπόρων το 2026… Σε λίγο δεν θα έχει απομείνει κανείς γύρω από την πλατεία της Δημοκρατίας», αναφέρει, δείχνοντας τον φύλακα που ελπίζει ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επίδοξους ταραξίες.

«Θα σφίξουμε τα δόντια μέχρι αύριο»

Οι φύλακες ασφαλείας και οι ξύλινες σανίδες που τοποθετούνται μέχρι αργά τη νύχτα αποτελούν τις πιο άμεσες λύσεις για εκατοντάδες εμπόρους του Παρισιού, οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από νέες επιθέσεις.

«Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θα σφίξουμε τα δόντια μέχρι αύριο…», λέει μια σερβιτόρα σε ένα δημοφιλές εστιατόριο στο 10ο διαμέρισμα. Την ίδια ώρα, ο Πάουλο αποφασίζει να παραμείνει όρθιος για μεγάλο μέρος της νύχτας μπροστά από τη μικρή πιτσαρία του στη λεωφόρο Μαζαντάν, στην ίδια περιοχή.

«Και απόψε η αστυνομία δεν είναι εδώ. Το Σάββατο οι βάνδαλοι έσπασαν την πόρτα και πήραν την ταμειακή μηχανή, την ώρα που είχα κατέβει στο υπόγειο για να πάω στην τουαλέτα. Μα πού είναι οι γονείς τους;», φωνάζει, βλέποντας ομάδες νεαρών να περνούν από μπροστά του.

Η θλίψη για τις καταστροφές και τις απώλειες έχει πλέον δώσει τη θέση της σε μια βαθιά, συγκρατημένη οργή. Για τους εμπόρους που παραμένουν ξάγρυπνοι πίσω από τα κλειστά ρολά, η προστασία των καταστημάτων τους έχει μετατραπεί σε μια εξαντλητική καθημερινή μάχη, την ώρα που η επόμενη νύχτα προμηνύεται εξίσου δύσκολη.

Στόχος και τα καταστήματα πολυτελείας

Παράλληλα, οι λεηλασίες επεκτάθηκαν σε ορισμένα από τα πιο γνωστά καταστήματα πολυτελείας της Γαλλίας, με στόχο εμπορικά σήματα όπως η Louis Vuitton, η Hermes και η Apple.

Μπροστά στην κλιμάκωση της βίας και ενώ η αστυνομία φαινόταν να χάνει τον έλεγχο σε δρόμους της πρωτεύουσας, ορισμένες εταιρείες πολυτελών ειδών, μεταξύ των οποίων και ο οίκος Dior, φέρεται να προσέλαβαν ιδιωτικές ομάδες ασφαλείας για την προστασία των καταστημάτων τους στο Παρίσι. Μάλιστα, φωτογραφία που απεικονίζει πολυμελή ομάδα ιδιωτικών φρουρών μπροστά από εμβληματικό κατάστημα του οίκου Dior στη γαλλική πρωτεύουσα έγινε viral στο διαδίκτυο.

Dior had no faith in the French police to protect their store so they brought in their own security team to protect the flagship store in Paris tonight https://t.co/aShDIzBeHS — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

Στο Παρίσι, ομάδες κουκουλοφόρων λεηλάτησαν τις Γκαλερί Lafayette, ένα πολυτελές πολυκατάστημα που συγκρίνεται με το Bergdorf Goodman στη Νέα Υόρκη και το Harrods στο Λονδίνο. Το Σάββατο, οι δράστες καταγράφηκαν να σπάνε τις προσόψεις των καταστημάτων και να αρπάζουν προϊόντα από τα ράφια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Young second and third generation migrants protest the poor state of the French educational system by looting Louis Vuitton, Swarovski and Hugo Boss stores in Paris https://t.co/SQnufukBOb — Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2026

Στη Μασσαλία, οι λεηλατητές έβαλαν στο στόχαστρο καταστήματα της Hermes, καθώς και επιχειρήσεις που πωλούν κοσμήματα, καλλυντικά και ρούχα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της πόλης ανακοίνωσαν ότι χρειάστηκε να κατασβέσουν φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα επώνυμων υποδημάτων.

Στο Μπορντό, πλήθος κουκουλοφόρων καταγράφηκε να σπάει τις πόρτες καταστήματος της Louis Vuitton. Την ίδια ώρα, στον δρόμο περνούσε πορεία διαδηλωτών που κρατούσαν κόκκινες σημαίες με τα σύμβολα του σφυροδρέπανου. Στη Λιλ, κατάστημα της Apple υπέστη βανδαλισμούς και λεηλατήθηκε, ενώ στη Νίκαια ομάδες εισέβαλαν σε καταστήματα αθλητικών ειδών και σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών.

They’ve just looted Louis Vuitton in #Bordeaux #17octobre https://t.co/GahzWtMljh — Heather (@HeaterMart) October 17, 2026

Το χρονικό των επεισοδίων

Η αναταραχή στη Γαλλία είχε ξεκινήσει αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, αρχικά με τη μορφή φοιτητικών κινητοποιήσεων, ωστόσο σύντομα εξελίχθηκε σε εκτεταμένες ταραχές και λεηλασίες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διάφορες άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων ακροαριστεροί και φανατικοί υποστηρικτές της Παλαιστίνης, αξιοποίησαν επίσης τα επεισόδια ως αφορμή για να προωθήσουν τις δικές τους πολιτικές επιδιώξεις.

Το Σάββατο συνελήφθησαν περίπου 1.800 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ περισσότεροι από 500 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Στο στόχαστρο των ταραχοποιών βρέθηκαν και κτίρια που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Γαλλίας. Στη νότια πόλη Λιμόζ, κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά στο δημαρχείο, ένα κτίριο ηλικίας 140 ετών, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο τουριστικό γραφείο της Λυών.

Μακρόν: «Τίποτα δεν δικαιολογεί» τη βία – Προειδοποίηση για τους βάνδαλους

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του την Κυριακή, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη βία που σημειώθηκε στη χώρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δηλώνοντας ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί» όσα συνέβησαν. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι οι Αρχές θα εντοπίσουν τους υπεύθυνους για τις λεηλασίες και τις καταστροφές, οι οποίοι, όπως είπε, επιχείρησαν να «γκρεμίσουν τη Δημοκρατία».

«Απόψε, όλοι αισθανόμαστε οργή και ντροπή», ανέφερε ο Μακρόν, διαχωρίζοντας τους διαδηλωτές που διατυπώνουν «θεμιτά αιτήματα» από εκείνους που «κατέστρεψαν, έσπασαν και λεηλάτησαν». Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι δράστες θα κληθούν να πληρώσουν για τις ζημιές που προκάλεσαν και ότι όσοι επιχείρησαν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Ο Μακρόν απέδωσε την «ανεξέλεγκτη βία» σε «εξεγερτικά στοιχεία από ριζοσπαστικές ακροαριστερές ομάδες, που ενώθηκαν με πολυάριθμους εγκληματίες», επιχειρώντας να περιγράψει τις ομάδες που, κατά την εκτίμησή του, συνέβαλαν στην κλιμάκωση των επεισοδίων.

Μη αποδεκτή παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών

Παράλληλα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε την πρόταση παραίτησης του υπουργού Εσωτερικών. Ο Λοράν Νουνιέζ ανακοίνωσε τη Δευτέρα το προεδρικό γραφείο.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι ο Νουνιέζ πρέπει να παραμείνει στη θέση του για να διασφαλιστεί η τήρηση της ιεραρχίας εντός της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ζήτησε επίσης από τον Νουνιέζ να θεσπίσει το συντομότερο δυνατόν νέες μεθόδους για την αντιμετώπιση των λεηλασιών, πρόσθεσε το Ελιζέ.

Η παρέμβαση του Τζέι Ντι Βανς για τη μετανάστευση

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς απέδωσε τις βίαιες σκηνές στη Γαλλία στη μαζική μετανάστευση, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε δυτικές χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας δεν έλαβαν επαρκώς υπόψη ζητήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης.

«Οι δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον Τρίτο Κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν θεμελιώδη ζητήματα αφομοίωσης και συμβατότητας. Τους είχαν προειδοποιήσει ότι αυτό θα οδηγούσε σε αυτή την κατάσταση, αλλά δεν άκουσαν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Ο Βανς ολοκλήρωσε την παρέμβασή του εκφράζοντας την ελπίδα να σταματήσει η βία προτού προκληθούν νέες καταστροφές σε ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία της χώρας. «Προσεύχομαι η Γαλλία, μια όμορφη χώρα με καταπληκτικούς ανθρώπους, να σταματήσει αυτή την τρέλα προτού καούν περισσότερα από τα εμβληματικά της μνημεία», πρόσθεσε.