Ένα ασυνήθιστο περιστατικό, που θα μπορούσε να αποτελεί σκηνή από κωμική ταινία, εκτυλίχθηκε στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όταν μια τεράστια φουσκωτή κολοκύθα, που χρησιμοποιούνταν ως διακόσμηση για το Halloween, παρασύρθηκε και άρχισε να κυλά ανεξέλεγκτα σε δρόμο με διερχόμενα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στις 11 Οκτωβρίου 2026 και γρήγορα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλάνα διακρίνεται η γιγαντιαία πορτοκαλί κατασκευή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς ένα αυτοκίνητο, οι επιβάτες του οποίου παρακολουθούν έκπληκτοι όσα συμβαίνουν.

«Έρχεται τόσο γρήγορα!», ακούγεται να λέει ένας από τους επιβάτες, την ώρα που ο οδηγός αρχίζει να κάνει όπισθεν για να αποφύγει την κολοκύθα.

Η προσπάθεια ενός άνδρα να σταματήσει την κολοκύθα

Καθώς η τεράστια φουσκωτή κατασκευή συνεχίζει την πορεία της, ένας άνδρας εμφανίζεται ξαφνικά και τρέχει προς το μέρος της, επιχειρώντας να την ακινητοποιήσει.

«Ωχ, θα χτυπήσει», σχολιάζει ένας από τους επιβάτες του αυτοκινήτου, βλέποντας τον άνδρα να πλησιάζει την κολοκύθα.

Παρά την προσπάθειά του να τη συγκρατήσει με τα χέρια, η κατασκευή εξακολουθεί να κυλά, διασχίζοντας μάλιστα τον δρόμο, ενώ οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουν σταματήσει τα οχήματά τους.

Τελικά, ο άνδρας καταφέρνει να πιάσει ένα τμήμα της φουσκωτής κολοκύθας και να εμποδίσει την περαιτέρω μετακίνησή της. Ωστόσο, το μέγεθός της φαίνεται πως καθιστά δύσκολο τον χειρισμό της χωρίς βοήθεια.

«Θα κατέβω να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο», ακούγεται να λέει ο οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφει το περιστατικό.

Μέχρι να σταθμεύσει και να πλησιάσει, ακόμη ένα άτομο έχει σπεύσει στο σημείο για να συνδράμει στην προσπάθεια. Σε εκείνο το σημείο ολοκληρώνεται το βίντεο, χωρίς να φαίνεται τι συνέβη στη συνέχεια.

Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να αντιμετωπίζουν το περιστατικό με χιούμορ.

«Θα ήταν τόσο αστείο να το έβλεπα από κοντά», έγραψε ένας σχολιαστής.

«Όσο τρομακτικό κι αν μπορεί να είναι αυτό για τους οδηγούς, ταυτόχρονα είναι ξεκαρδιστικό!», ανέφερε κάποιος άλλος.

Παρά την αναστάτωση που προκάλεσε στην κυκλοφορία, το περιστατικό έγινε ένα από τα πιο παράξενα στιγμιότυπα της περιόδου του Halloween.