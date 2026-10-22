Μια τουριστική επίσκεψη στην Αίγυπτο κατέληξε σε περιπέτεια με τον νόμο για τη γνωστή Βραζιλιάνα influencer Μάλεβολα Άλβες, η οποία συνελήφθη μαζί με μια φίλη της, έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο στα social media.

Οι αιγυπτιακές Αρχές υποστηρίζουν ότι οι δύο γυναίκες προέβαιναν σε σεξουαλικά υπονοούμενα, άσεμνες χειρονομίες και παρενόχληση περαστικών σε δημόσιους χώρους, με σκοπό να προσελκύσουν περισσότερες προβολές στο διαδίκτυο. Η 22χρονη influencer και η φίλη της, Μπρούνα Μερκατέλι, συνελήφθησαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στην Αλεξάνδρεια.

Οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, αφού καταβλήθηκε εγγύηση ύψους 110.000 αιγυπτιακών λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1.800 ευρώ». Ωστόσο, η αποφυλάκισή τους δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει, καθώς οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται και δεν έχει διευκρινιστεί εάν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Τα επίμαχα βίντεο και όσα υποστηρίζουν οι αιγυπτιακές Αρχές

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Αιγύπτου, η έρευνα ξεκίνησε όταν βίντεο με τις δύο Βραζιλιάνες άρχισαν να κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨 BREAKING: Footage linked to Brazilian influencer Malévola Alves’ arrest in Egypt has surfaced. She reportedly faced up to 10 years in prison if convicted. Update: Her defense says she was released on bail, but legal proceedings may still be ongoing https://t.co/vZq4hxoOVE — Big ATL (@Big_ATL07) October 21, 2026

Στα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν από τις Αρχές, οι δύο γυναίκες εμφανίζονται να χορεύουν και να κάνουν χειρονομίες σε δημόσιους χώρους. Οι αιγυπτιακές Αρχές υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά τους περιλάμβανε σεξουαλικά υπονοούμενα και παρενόχληση περαστικών, καθώς και πράξεις που χαρακτήρισαν προσβλητικές για τη δημόσια αιδώ.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι δύο γυναίκες παραδέχθηκαν πως είχαν καταγράψει και δημοσιεύσει τα συγκεκριμένα βίντεο με στόχο να αυξήσουν τις προβολές στους λογαριασμούς τους.

Πριν από την επίσημη ανακοίνωση της σύλληψης, η Μάλεβολα Άλβες είχε δημοσιεύσει Instagram Stories μέσα από αστυνομικό τμήμα της Αλεξάνδρειας. Όπως υποστήριξε, αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα με το οποίο πραγματοποιούσαν τουριστική περιήγηση, κατέσχεσαν τα διαβατήριά τους και τις οδήγησαν για ανάκριση.

Η influencer ισχυρίστηκε επίσης ότι οι αστυνομικοί τις υπέβαλαν σε ερωτήσεις σχετικά με την ταυτότητα φύλου τους. Οι αιγυπτιακές Αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Οι δύο γυναίκες είναι τρανς, γεγονός που έχει προκαλέσει πρόσθετες ανησυχίες για τη μεταχείρισή τους. Φίλη της Μάλεβολα Άλβες, η οποία δεν συνελήφθη, ανέφερε ότι τα βίντεο είχαν κυκλοφορήσει σε τοπικές ομάδες στο Facebook και ότι οι γυναίκες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες με εχθρικές αντιδράσεις εξαιτίας της ταυτότητας φύλου τους.

Ποια είναι η Μάλεβολα Άλβες και τι προβλέπει ο νόμος στην Αίγυπτο

Η Μάλεβολα Άλβες, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Μαριάνα Άλβες Γκαντέλια Περέιρα, είναι 22χρονη δημιουργός περιεχομένου από τη Βραζιλία. Έγινε γνωστή μέσα από βίντεο μόδας, καθημερινότητας, ταξιδιών και χιουμοριστικού περιεχομένου, αποκτώντας περισσότερους από 800.000 ακολούθους στο Instagram και περίπου 900.000 στο TikTok.

#prisao #malevolaalves #egito #NDmaispop ♬ som original – portalndmais @portalndmais A influenciadora brasileira Malévola Alves, de 22 anos, foi liberada pelas autoridades egípcias nesta quarta-feira (21), um dia após ser detida durante uma viagem turística em Alexandria. Uma amiga que estava com ela também foi liberada, e a defesa agora trabalha para viabilizar o retorno das duas ao Brasil. A detenção ocorreu após vídeos publicados pelas brasileiras nas redes sociais entrarem na mira das autoridades locais, que apontaram possíveis comportamentos ofensivos à moralidade pública e atos de assédio. O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do Egito, mas as acusações não representam uma condenação judicial. Segundo a defesa, a data do retorno ao Brasil ainda depende da conclusão de procedimentos legais. Créditos: Reprodução/Instagram #malevola

Η υπόθεσή της έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την αυστηρότητα της αιγυπτιακής νομοθεσίας σε ζητήματα δημόσιας συμπεριφοράς και ηθικής. Στην Αίγυπτο, η σεξουαλική παρενόχληση μέσω χειρονομιών, λόγων ή πράξεων μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης από δύο έως τέσσερα χρόνια, καθώς και χρηματικά πρόστιμα. Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις για πράξεις που θεωρούνται προσβλητικές για τη δημόσια αιδώ.

Η χώρα έχει δεχθεί διεθνή κριτική για τη μεταχείριση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταγγέλλουν ότι διατάξεις περί δημόσιας ηθικής χρησιμοποιούνται και για διώξεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Μάλεβολα Άλβες βρίσκεται αντιμέτωπη με τις Αρχές. Τον Αύγουστο του 2026 είχε συλληφθεί στο Σάο Πάολο, ύστερα από επεισόδιο σε χώρο VIP νυχτερινού κέντρου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σωματική βλάβη και απείθεια προς αστυνομικό. Η υπεράσπισή της είχε υποστηρίξει τότε ότι η ίδια ήταν θύμα επίθεσης, ενώ αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση.

Για τη νέα υπόθεση, η νομική της ομάδα, με επικεφαλής τον δικηγόρο Ζονάτα Καρβάλιο Μάτος, έχει επικοινωνήσει με την πρεσβεία της Βραζιλίας στο Κάιρο και τις αιγυπτιακές Αρχές, ζητώντας να διασφαλιστούν η σωματική ακεραιότητα και τα δικαιώματα των δύο γυναικών. Παρότι αφέθηκαν ελεύθερες, παραμένει αβέβαιο πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Βραζιλία, καθώς οι δικηγόροι τους αναμένουν να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν περιορισμοί στην έξοδό τους από την Αίγυπτο.