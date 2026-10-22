Νέα, σφοδρά πλήγματα αντάλλαξαν η Ουκρανία και η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που η Ουάσινγκτον επιχειρεί να δώσει νέα ώθηση στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Λίγες μόνο ώρες μετά τις συζητήσεις που είχε ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αγία Πετρούπολη, η Ουκρανία δέχτηκε μπαράζ χτυπημάτων από ρωσικούς πυραύλους και drones και η Μόσχα ανακοίνωσε μαζική επίθεση ουκρανικών drones.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, ενώ σε ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο επεσήμανε ότι είναι καταρχήν έτοιμο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Συνεχίστηκαν οι εχθροπραξίες τη νύχτα

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, όμως, τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίστηκαν τη νύχτα.

Σύμφωνα με μήνυμα περιφερειακού αξιωματούχου στο Telegram, ένα drone έπληξε ενεργειακή υποδομή στην επαρχία Κρεμεντσούκ, της περιφέρειας Πολτάβα στην Ουκρανία.

Η συγκεκριμένη επαρχία έχει πληγεί από ρωσικούς βομβαρδισμούς, συμπεριλαμβανομένης και μιας επίθεσης κατά ενός πολυπληθούς εμπορικού κέντρου το 2022, με συνέπεια το θάνατο 21 ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε σήμερα στο Telegram, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, τμήματα της υπόγειας διάβασης στη Νότια Γέφυρα του ποταμού Δνείπερου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας υπέστησαν ζημιές από μία επίθεση.

Τα ξημερώματα, επίσης, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο.

Missiles strike Kyiv shortly after Russia says it is ready to hold talks with Ukraine and US. As Trump’s envoy Witkoff called Putin a "humanitarian", residents of Ukraine’s capital fled into shelters during the overnight barrage of missile strikes https://t.co/jVKmrKAJDW https://t.co/Ju3Pqax47f — AFP News Agency (@AFP) October 22, 2026

Πρόκειται για ακόμα μια πυραυλική επίθεση εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας σε διάστημα λίγων ωρών, ύστερα από εκείνη που προκάλεσε τον τραυματισμό έξι ανθρώπων και ζημιές σε σπίτια, ένα πρατήριο καυσίμων κι ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε ότι τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Ειδικότερα, ο Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε πως από τις 8:30 το βράδυ της Τετάρτης έως τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης η περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας βρέθηκε στο στόχαστρο 630 μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα περισσότερα από αυτά αναχαιτίστηκαν σε μεγάλη απόσταση, ενώ 163 UAV καταρρίφθηκαν καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα.

Ο Σομπιάνιν ανέφερε, επίσης, δύο τραυματισμούς στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας.

Και στη ρωσική πόλη Λίπετσκ, όπου βρίσκεται μια μεγάλη χαλυβουργία, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά την επιδρομή drones που έπληξαν κτίρια κατοικιών και μια κλινική, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον περιφερειάρχη, Ίγκορ Αρταμόνοφ, στο Telegram.

Η Μόσχα εξετάζει τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Μετά τη συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι καταρχήν έτοιμη να επανέλθει στις τριμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ως πιθανός χρόνος επανέναρξης προσδιορίζεται το διάστημα γύρω στις 10 Νοεμβρίου, ενώ ως ενδεχόμενος τόπος διεξαγωγής αναφέρεται το Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί τον Φεβρουάριο. Η Μόσχα είχε αποδώσει μέρος της ευθύνης για το αδιέξοδο στις μαζικές ουκρανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των ρωσικών εκλογών τον περασμένο μήνα.

Ο Ουσακόφ υποστήριξε ότι το αντικείμενο των νέων συνομιλιών πρέπει να είναι «η δημιουργία ενός συστήματος ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές προτάσεις που παρουσίασε ο Γουίτκοφ δεν ήταν ιδιαίτερα «χρήσιμες», χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Αμερικανό απεσταλμένο ότι οι ρωσικές δυνάμεις διατηρούν τη στρατηγική πρωτοβουλία και προελαύνουν σε ολόκληρο το μέτωπο.

Την εικόνα αυτή αμφισβητούν η ουκρανική κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, υποστηρίζοντας ότι σε μεγάλα τμήματα της γραμμής αντιπαράθεσης επικρατεί ουσιαστικό στρατιωτικό αδιέξοδο.

Ζελένσκι: Ανοιχτός σε εκεχειρία με πάγωμα της σημερινής γραμμής του μετώπου

Σημαντικό στοιχείο της διπλωματικής κινητικότητας αποτελεί και η στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εμφανίστηκε διατεθειμένος να εξετάσει μια συμφωνία που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες στις σημερινές θέσεις των δύο στρατών.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε το πάγωμα της υφιστάμενης γραμμής αντιπαράθεσης ως το ελάχιστο αποδεκτό βήμα για την παύση των συγκρούσεων.

NEW: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy tells @kilmeade he would accept a peace deal that freezes the war along the current frontlines, calling it a realistic way to stop the fighting.



He says Ukraine would then seek security guarantees from President Trump and European… pic.twitter.com/OkvCdsAuNC — Fox News (@FoxNews) October 21, 2026

«Το ονομάζουμε εκεχειρία ή σταμάτημα των σκοτωμών, όπως το αποκάλεσε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάγωμα και σταμάτημα. Και φυσικά αυτό είναι το ελάχιστο που χρειαζόμαστε σήμερα από τη Ρωσία», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι, εφόσον σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα μπορούσε να ακολουθήσει διαπραγμάτευση για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκών κρατών.

Το ζήτημα των εγγυήσεων, όπως και οι προτάσεις για εκεχειρία που θα αφορά τις ενεργειακές υποδομές, εξετάστηκαν κατά τις επαφές του με τον Γουίτκοφ στο Όσλο.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές».

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος συμμετείχε στις συζητήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης.