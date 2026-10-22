Με μια φωτογραφία γεμάτη τρυφερότητα και μια φράση που αποτυπώνει όσα κρατά από την κοινή τους ζωή, η Άσπα Σαββοπούλου τίμησε τη μνήμη του αγαπημένου της συζύγου, Διονύση Σαββόπουλου, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του, στις 21 Οκτωβρίου. Η γυναίκα που μοιράστηκε μαζί του σχεδόν έξι δεκαετίες επέλεξε να εκφράσει δημόσια την αγάπη της μέσα από μια λιτή, αλλά βαθιά προσωπική ανάρτηση στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Άσπα Σαββοπούλου φιλά τον τραγουδοποιό στο μάγουλο, κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Τη στιγμή αυτή συνόδευσε με τα λόγια «Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως κι έτσι θα προχωρήσω», ένα μήνυμα που φανερώνει πόσο καθοριστική υπήρξε η παρουσία του στη ζωή της και πώς οι κοινές τους αναμνήσεις εξακολουθούν να τη συνοδεύουν.

Η ιστορία τους ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, με τον γάμο τους να πραγματοποιείται στις 28 Οκτωβρίου 1967. Από τότε πορεύτηκαν μαζί, τόσο στις δημιουργικές στιγμές του σπουδαίου καλλιτέχνη όσο και στις δυσκολίες, αποκτώντας δύο γιους, τον Κορνήλιο και τον Ρωμύλο. Έναν χρόνο μετά την απώλειά του, η Άσπα Σαββοπούλου θυμάται τον άνθρωπο με τον οποίο έχτισε μια ολόκληρη ζωή, κρατώντας ζωντανά όσα τους ένωσαν.