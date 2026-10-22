Ο σολομός έχει σχεδόν ταυτιστεί με τα ωμέγα-3, όμως δεν είναι η μοναδική τροφή που αξίζει μια θέση στο πιάτο σας για αυτό το πολύτιμο θρεπτικό συστατικό.

Ψάρια, σπόροι και ξηροί καρποί προσφέρουν εναλλακτικές για να εμπλουτίσετε τα γεύματά σας με αυτά τα εξαιρετικά ωφέλιμα λιπαρά. Πριν συγκρίνετε, ωστόσο, τις ποσότητες που περιέχουν, χρειάζεται να γνωρίζετε μια βασική διαφορά: δεν παρέχουν όλες οι τροφές τον ίδιο τύπο ωμέγα-3 και ο οργανισμός δεν τους αξιοποιεί όλους με τον ίδιο τρόπο.

Τι προσφέρουν τα ωμέγα-3 και ποιοι είναι οι βασικοί τύποι

Τα ωμέγα-3 είναι πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, γνωστά και ως «καλά λιπαρά». Σύμφωνα με διατροφολόγους στο Real Simple, ανάλογα με τον τύπο τους, μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, την υγεία του θυρεοειδούς και του ήπατος, τη διάθεση, τη διαχείριση της φλεγμονής και την ορμονική ισορροπία.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι:

Άλφα-λινολενικό οξύ (ALA): Βρίσκεται σε φυτικές τροφές, όπως οι σπόροι chia, ο λιναρόσπορος και τα καρύδια.

Βρίσκεται σε φυτικές τροφές, όπως οι σπόροι chia, ο λιναρόσπορος και τα καρύδια. Εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA) και δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA): Περιέχονται σε ψάρια, όπως ο σολομός και το σκουμπρί, και αξιοποιούνται πιο άμεσα από τον οργανισμό.

Το σώμα μπορεί να μετατρέψει το ALA σε EPA και DHA, αλλά η διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Γι’ αυτό, οι διατροφολόγοι προτείνουν σε όσους καταναλώνουν ψάρια και θαλασσινά να χρησιμοποιούν τα ψάρια ως κύρια πηγή ωμέγα-3 και να συμπληρώνουν τη διατροφή τους με φυτικές πηγές ALA.

Πώς να αξιοποιήσετε καλύτερα τα φυτικά ωμέγα-3

Για την υποστήριξη της μετατροπής και της απορρόφησης του ALA, οι διατροφολόγοι συστήνουν:

Να συνδυάζετε τις πηγές του με μπαχαρικά που έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, όπως ο κουρκουμάς, τα οποία ενδέχεται να ενισχύουν τη μετατροπή του.

Να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο και βιταμίνη Β6, όπως κολοκυθόσπορους, ρεβίθια και σπανάκι, για την υποστήριξη των ενζύμων που μετατρέπουν το ALA σε EPA και DHA.

Να συνοδεύετε τις τροφές που περιέχουν ALA με καλά λιπαρά, όπως ελαιόλαδο ή αβοκάντο, για καλύτερη απορρόφηση.

Να περιορίζετε τα επεξεργασμένα έλαια με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-6, όπως το σογιέλαιο και το καλαμποκέλαιο, καθώς τα ωμέγα-6 ανταγωνίζονται για τα ίδια ένζυμα.

5 τροφές με περισσότερα ωμέγα-3 από τον σολομό

Μια μερίδα σολομού περίπου 85 γραμμαρίων παρέχει 1,8 γραμμάρια ωμέγα-3, με τη μορφή EPA και DHA, μαζί με πρωτεΐνη και απαραίτητες βιταμίνες. Οι παρακάτω τροφές προσφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες στις αναφερόμενες μερίδες. Η σύγκριση, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις αφορά διαφορετικούς τύπους ωμέγα-3.

1. Σκουμπρί

Περιεκτικότητα: Περίπου 2,6 γραμμάρια ωμέγα-3 ανά 100 γραμμάρια.

Η ακριβής περιεκτικότητα των ψαριών σε ωμέγα-3 ποικίλλει, αλλά το σκουμπρί συχνά ξεπερνά τον σολομό. Προσφέρει EPA, DHA και ALA, ενώ περιέχει επίσης πρωτεΐνη, ασβέστιο και σίδηρο.

2. Σπόροι chia

Περιεκτικότητα: Περίπου 5 γραμμάρια ωμέγα-3 ανά 2 κουταλιές της σούπας

Οι μικροσκοπικοί σπόροι chia προσφέρουν ωμέγα-3 με τη μορφή ALA, μαζί με φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, ασβέστιο και αντιοξειδωτικά. Σύμφωνα με διατροφολόγους, η σύνθεσή τους τους καθιστά καλή επιλογή για την υγεία του εντέρου και την ισορροπία του σακχάρου στο αίμα.

Προσοχή: Αν δεν έχετε συνηθίσει τις τροφές με πολλές φυτικές ίνες, αυξήστε σταδιακά την ποσότητα, ώστε να περιορίσετε τις πεπτικές ενοχλήσεις.

3. Λιναρόσπορος

Περιεκτικότητα: Περίπου 3,6 γραμμάρια ωμέγα-3 ανά 2 κουταλιές της σούπας

Ο λιναρόσπορος προσφέρει ALA, φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, αποτελώντας μια θρεπτική προσθήκη σε πολλές συνταγές. Οι διατροφολόγοι συστήνουν να προτιμάτε αλεσμένο λιναρόσπορο, καθώς ο οργανισμός τον χωνεύει γενικά ευκολότερα από τον ολόκληρο. Προσθέστε τον σε χυλό βρόμης, τυρί cottage ή παρασκευές όπως μάφιν και pancakes.

4. Σπόροι κάνναβης

Περιεκτικότητα: Περίπου 2,6 γραμμάρια ωμέγα-3 ανά 3 κουταλιές της σούπας

Οι σπόροι κάνναβης είναι ακόμη μία πηγή ALA. Περιέχουν επίσης πρωτεΐνη, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες Α, D και Ε, στοιχεία που τους κατατάσσουν ανάμεσα στους θρεπτικούς σπόρους.

5. Καρύδια

Περιεκτικότητα: Περίπου 2,5 γραμμάρια ωμέγα-3 ανά 28 γραμμάρια.

Τα καρύδια παρέχουν ALA, καθώς και μαγνήσιο, μελατονίνη και πολυφαινόλες με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μπορείτε να τα φάτε σκέτα ως σνακ ή σε μείγμα ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων, ενώ αποτελούν και ένα ιδανικό συνοδευτικό σε ένα μπολ με στραγγιστό γιαούρτι.

Μπορείτε επίσης να τα προσθέσετε σε σαλάτες, σε δημητριακά ή ψητά λαχανικά, να τα χτυπήσετε σε πέστο ή να τα ψιλοκόψετε για να δημιουργήσετε φυτικό «κιμά» σε σάλτσες για ζυμαρικά, όπως μια μπολονέζ με μανιτάρια και καρύδια.