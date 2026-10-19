Οι νυχτερινές καούρες – αυτό το αίσθημα καψίματος στο στήθος – δεν είναι μόνο δυσάρεστες, αλλά διαταράσσουν και τον ύπνο, που είναι απαραίτητος για την ξεκούραση και την αποκατάσταση του οργανισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, ορισμένες απλές διατροφικές επιλογές μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισής τους, αρκεί να καταναλώνονται την κατάλληλη στιγμή.

Γιατί εμφανίζονται καούρες κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η καούρα εμφανίζεται όταν το περιεχόμενο του στομάχου επιστρέφει προς τον οισοφάγο, τον σωλήνα που συνδέει το στόμα με το στομάχι.

Το συνηθέστερο σύμπτωμα είναι η αίσθηση καψίματος στην περιοχή πίσω από το στέρνο. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί επίσης να παρατηρήσουν όξινη γεύση στο στόμα, ερεθισμό στον λαιμό, ρεψίματα, βήχα ή την αίσθηση ότι η τροφή που κατανάλωσαν επιστρέφει προς το στόμα.

Αλλά γιατί οι καούρες εμφανίζονται συχνότερα τη νύχτα; Η εξήγηση είναι απλή: Όταν ξαπλώνουμε, η βαρύτητα δεν βοηθά πλέον με τον ίδιο τρόπο στη συγκράτηση των γαστρικών υγρών στο στομάχι. Έτσι, τα οξέα μπορούν ευκολότερα να κινηθούν προς τα πάνω και να επιστρέψουν στον οισοφάγο, προκαλώντας αυτήν την εξαιρετικά δυσάρεστη ενόχληση.

Πώς επηρεάζει η διατροφή τις νυχτερινές καούρες

Οι διατροφικές συνήθειες τις βραδινές ώρες συμβάλλουν στην εμφάνιση ή την επιδείνωση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Όπως εξηγούν ειδικοί στη διατροφή, οι πρωτεϊνούχες τροφές διασπώνται με τη βοήθεια των γαστρικών οξέων, ενώ τα λιπαρά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να χωνευτούν. Οι υδατάνθρακες επίσης υπόκεινται στη διαδικασία της πέψης και παραμένουν για κάποιο διάστημα στο στομάχι.

Για τον λόγο αυτό, τα ιδιαίτερα βαριά γεύματα δεν αποτελούν την καλύτερη επιλογή πριν από τον ύπνο. Οι ειδικοί συστήνουν στα άτομα που εμφανίζουν παλινδρόμηση να αποφεύγουν τροφές που πυροδοτούν τα συμπτώματα και σε αυτές περιλαμβάνονται:

Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Σοκολάτα.

Εσπεριδοειδή.

Τρόφιμα με βάση την ντομάτα.

Πικάντικα σνακ.

Όταν οι καούρες εμφανίζονται επανειλημμένα, διαταράσσουν τον ύπνο, παρουσιάζονται περίπου δύο ή περισσότερες φορές την εβδομάδα ή απαιτούν συχνή χρήση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, απαιτούν ιατρική αξιολόγηση. Το ίδιο ισχύει και όταν τα συμπτώματα επιμένουν παρά τις αλλαγές στον τρόπο ζωής ή τη θεραπεία, ή όταν επιδεινώνονται σταδιακά.

3 βραδινά σνακ που μπορούν να περιορίσουν τις καούρες

Οι νυχτερινές καούρες δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι πρέπει να εγκαταλείψετε εντελώς τα βραδινά σνακ. Η επιλογή ελαφριών τροφών, οι οποίες είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν παλινδρόμηση, μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των ενοχλήσεων.

Σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή, οι φυτικές ίνες αποτελούν το «κλειδί» για την ανακούφιση, καθώς συμβάλλουν στην απορρόφηση μέρους των γαστρικών οξέων. Σε αυτό το πλαίσιο, συστήνουν τρία απλά και αποτελεσματικά σνακ για την αντιμετώπιση της βραδινής καούρας:

1. Δημητριακά πλούσια σε φυτικές ίνες, βρώμη ή ρυζογκοφρέτες

Μια από τις προτεινόμενες επιλογές είναι τα δημητριακά με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, σε συνδυασμό με φυτικό γάλα, για παράδειγμα, γάλα αμυγδάλου, βρώμης ή σόγιας.

Το σημαντικό είναι το σνακ να παραμένει μικρό και ελαφρύ, αντί να περιλαμβάνει βαριές τροφές με πολλά λιπαρά, οι οποίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να χωνευτούν. Δύο ακόμη εναλλακτικές είναι η σκέτη βρώμη και οι ρυζογκοφρέτες, που μπορούν να αποτελέσουν ελαφριές επιλογές για τις βραδινές ώρες.

2. Κράκερ πλούσια σε φυτικές ίνες ή χούμους

Μια δεύτερη επιλογή είναι τα κράκερ με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή. Πολλά συσκευασμένα κράκερ διαφημίζονται ως προϊόντα ολικής άλεσης, αλλά στην πραγματικότητα περιέχουν ελάχιστες φυτικές ίνες. Οπότε είναι σημαντικό να διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες με τα συστατικά.

Η σύσταση είναι να επιλέγετε προϊόντα που παρέχουν τουλάχιστον 3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα, όπως αντίστοιχα προτείνεται και για τα δημητριακά. Τα κράκερ μπορούν να συνδυαστούν με τροφές που προσφέρουν πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως:

Χούμους.

Τυρί cottage.

Άλειμμα φέτας.

Μια φέτα αβοκάντο.

Λίγους ξηρούς καρπούς.

Οι συνδυασμοί αυτοί μπορούν να αποτελέσουν ένα μικρό και χορταστικό σνακ, χωρίς να χρειάζεται η κατανάλωση ενός μεγάλου γεύματος αργά το βράδυ.

3. Μπανάνες και αχλάδια

Για όσους επιθυμούν κάτι γλυκό τις βραδινές ώρες, ορισμένα φρούτα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή εναλλακτική απέναντι στα πλούσια επιδόρπια. Οι ειδικοί προτείνουν, μεταξύ άλλων, τις μπανάνες και τα ώριμα αχλάδια. Πρόκειται για τροφές με χαμηλή οξύτητα (υψηλό pH) / αλκαλικές, που βοηθούν στην εξουδετέρωση των στομαχικών οξέων

Ποια είναι η καλύτερη ώρα βραδινό φαγητό

Οι παραπάνω επιλογές δεν αποτελούν θεραπεία, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε μια διατροφή που περιορίζει τους πιθανούς παράγοντες πρόκλησης των συμπτωμάτων.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι εξίσου σημαντική είναι και η ώρα κατανάλωσης τροφών, και μάλιστα μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Για όσους αντιμετωπίζουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια νυχτερινής παλινδρόμησης, η σύσταση είναι να ολοκληρώνουν την κατανάλωση φαγητού τουλάχιστον τρεις ώρες πριν ξαπλώσουν.

Αυτό επιτρέπει στο στομάχι να προχωρήσει τη διαδικασία της πέψης πριν από την κατάκλιση, μειώνοντας την πιθανότητα επιστροφής των γαστρικών υγρών στον οισοφάγο. Με άλλα λόγια, ακόμη και μια τροφή που θεωρείται σχετικά φιλική προς το πεπτικό σύστημα μπορεί να μην αποτελεί την καλύτερη επιλογή εάν καταναλωθεί λίγα λεπτά πριν από την κατάκλιση.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το πρόβλημα γίνεται συχνότερο ή επιμένει, η επικοινωνία με έναν γιατρό είναι απαραίτητη, ώστε να διερευνηθεί η αιτία και να επιλεγεί η κατάλληλη αντιμετώπιση.