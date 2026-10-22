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Τουλάχιστον τρεις νεκρούς και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τον νομό Μπους-ντυ-Ρον, στη νότια Γαλλία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ χιλιάδες κατοικίες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Provence που επικαλείται πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους, δύο γυναίκες – ηλικίας 86 και 26 ετών – βρέθηκαν πνιγμένες μέσα σε κελάρι στο Λανσόν-Προβάνς. Ένας 75χρονος βρήκε τον θάνατο στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ.

Περίπου 250 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω.

Η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές καταστροφές, σύμφωνα με το δημοσίευμα που αναφέρει προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Η καταιγίδα Άνταμ είχε προκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.