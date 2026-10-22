Τουλάχιστον τρεις νεκρούς και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τον νομό Μπους-ντυ-Ρον, στη νότια Γαλλία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ χιλιάδες κατοικίες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι τοπικές αρχές.

INONDATIONS À MARTIGUES : DES IMAGES IMPRESSIONNANTES DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE Martigues, Bouches-du-Rhône. Le 20 octobre 2026, des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des inondations importantes à Martigues, dans le sud de la France. https://t.co/GxC8j659YH — LQC®2026 (@maiza6393) October 21, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Provence που επικαλείται πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους, δύο γυναίκες – ηλικίας 86 και 26 ετών – βρέθηκαν πνιγμένες μέσα σε κελάρι στο Λανσόν-Προβάνς. Ένας 75χρονος βρήκε τον θάνατο στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ.

Περίπου 250 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω.

🚨 La situation est également tendue dans les Bouches-du-Rhône, notamment dans la commune de Saint-Chamas (13). ⛈️ D’autres communes, comme Grans, Istres et Fos-sur-Mer, sont également touchées (13). 🌧️ Des inondations sont aussi signalées à Martigues (13), comme le montre cette vidéo. { 🎥: @ LinaNoguera à Martigues} — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) October 20, 2026

Η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές καταστροφές, σύμφωνα με το δημοσίευμα που αναφέρει προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Η καταιγίδα Άνταμ είχε προκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.