Μεγάλη ανησυχία επικράτησε το βράδυ της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου, στην πτήση 9631 της εταιρείας Eurowings, από τη Ρόδο στο Ντίσελντορφ, όταν κάποιοι επιβάτες αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία και άρχισαν να κάνουν εμετό.

Σε βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα η New York Post, μέσα από το αεροπλάνο, φαίνονται υγειονομικοί με λευκές, προστατευτικές στολές, να επιβιβάζονται στην πτήση, ενώ βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου του Ντίσελντορφ. Λίγο νωρίτερα, το πλήρωμα ζήτησε προτεραιότητα για προσγείωση.

Όπως δήλωσε η 28χρονη επιβάτης, Νατάλι Γκόμπικ, στο NeedToKnow, πολλοί άρχισαν να κάνουν εμετό εν πτήσει, λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από τη Ρόδο.

«Ξέρω με βεβαιότητα ότι τρεις επιβάτες επηρεάστηκαν, αλλά φαινόταν ότι περίπου τρεις ακόμη παρουσίαζαν συμπτώματα. Μερικοί επιβάτες έκαναν εμετό, κατά τη διάρκεια της πτήσης», είπε η Γκόμπικ, περιγράφοντας τις τρομακτικές σκηνές που κατέγραψε.

«Ήταν αρκετά συγκλονιστικό να βλέπω τόσα πολλά ασθενοφόρα και προσωπικό έκτακτης ανάγκης με προστατευτική ενδυμασία μετά την προσγείωση», πρόσθεσε η ίδια.

Το πλήρωμα καμπίνας ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες περίμεναν στον διάδρομο προσγείωσης, όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Ντίσελντορφ.

Medics in hazmat suits board plane as suspected norovirus leaves passengers violently sick on flight https://t.co/NbSs3CurdJ pic.twitter.com/YXjuEDgWb0 — New York Post (@nypost) October 21, 2026

«Οι αεροσυνοδοί παρέμειναν ψύχραιμοι, συγκρατημένοι και διακριτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος. Ως επιβάτες, σχεδόν δεν αντιληφθήκαμε την έκταση του τι γινόταν πίσω από τα παρασκήνια», είπε η Γκόμπικ.

«Εκείνη τη στιγμή, δεν είχαμε ιδέα ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κηρυχθεί περιστατικό με μαζικές απώλειες, ότι είχαν κινητοποιηθεί πολυάριθμα ασθενοφόρα ή ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δοθεί προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροσκάφος μας», συνέχισε η Γκόμπικ.

Σύμφωνα με την ίδια, οι επιβάτες παρέμειναν μέσα στο αεροπλάνο για περίπου 90 λεπτά πριν τελικά τους επιτραπεί να αποβιβαστούν.

Τουλάχιστον τρεις επιβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με υποψία νοροϊού, ενώ και η Γκόμπικ άρχισε να παρουσιάζει τα ίδια συμπτώματα την Τρίτη, λίγες ημέρες μετά την πτήση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, υπάρχει υποψία ότι το περιστατικό συνδέεται με την επιδημία νοροϊού στη Ρόδο, που ξεκίνησε τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τη New York Post, που επικαλείται ελληνικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, περισσότεροι από 1.400 ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα είχαν λάβει θεραπεία στο νοσοκομείο της Ρόδου από τις 10 Αυγούστου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφηκαν στο νησί από τα μέσα Ιουλίου ήταν περίπου 1.800, αν και ο πραγματικός αριθμός πιθανόν ήταν υψηλότερος.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αρκετοί επιβάτες της πτήσης EW9631 της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ στις 18 Οκτωβρίου 2026 αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία, κατά τη διάρκεια της πτήσης», ανέφερε η Eurowings σε δήλωσή της.

«Ως εκ τούτου, το πλήρωμα της πτήσης ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Μετά την προσγείωση, ιατρικό προσωπικό εξέτασε και παρείχε φροντίδα σε τρεις επιβάτες που παρουσίαζαν συμπτώματα επί τόπου. Προληπτικά, οι επιβάτες αυτοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους προς την πατρίδα τους», συνεχίζει η δήλωση.

«Στο αεροσκάφος επέβαιναν 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Η αιτία των συμπτωμάτων δεν είναι σαφής και διερευνάται. Η ασφάλεια και η υγεία των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελούν πάντα την κορυφαία προτεραιότητα της Eurowings», καταλήγει η δήλωση της Eurowings.