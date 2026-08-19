Σε έξαρση είναι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, με αποτέλεσμα 40 με 50 άτομα να σπεύδουν καθημερινά στο νοσοκομείο για βοήθεια.

Η αυξημένη κίνηση έχει προκαλέσει προβληματισμό στους υγειονομικούς, καθώς ο αριθμός των περιστατικών είναι αισθητά μεγαλύτερος από αυτόν που καταγράφεται συνήθως την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανάλογη είναι η εικόνα και στα ιδιωτικά ιατρεία του νησιού. Οι ασθενείς που προσέρχονται με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας υπολογίζεται ότι αποτελούν περίπου το 40% έως 60% του συνόλου των επισκέψεων, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση του φαινομένου.

Η γαστρεντερίτιδα δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο για τη Ρόδο κατά τους θερινούς μήνες.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη προσοχή φέτος είναι η αισθητή αύξηση των περιστατικών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ οι γιατροί βρίσκονται σε επιφυλακή για την εξέλιξη των κρουσμάτων.

Παρά τον αυξημένο αριθμό ασθενών που αναζητούν ιατρική βοήθεια, μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί κάποιο από τα περιστατικά στο νοσοκομείο. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο.

Οι γιατροί, πάντως, συνιστούν στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες ατομικής υγιεινής. Το καλό πλύσιμο των χεριών και η γενικότερη προσοχή στην καθημερινή υγιεινή θεωρούνται βασικά μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης λοιμώξεων του γαστρεντερικού.