Παραδοσιακοί ήχοι, ηλεκτρικές κιθάρες και αρχέγονοι ρυθμοί συναντιούνται σε μια μουσική εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Οι PAGAN έρχονται την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026 στο Fuzz Live Music Club, για τη μεγαλύτερη και πιο καθηλωτική χειμερινή εμφάνισή τους στην Αθήνα.

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο sold- out εμφανίσεις, το μουσικό σχήμα επιστρέφει σε κλειστό χώρο, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι όπου η παράδοση συναντά τον σύγχρονο ήχο.

Με στοιχεία progressive ethnic μουσικής και έντονη θεατρικότητα, οι PAGAN έχουν διαμορφώσει μια ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα, μετατρέποντας κάθε συναυλία σε μια ιδιαίτερη εμπειρία για τις αισθήσεις.

Κεντρική παρουσία στη σκηνή είναι η Έβελυν Ασουάντ, η οποία τιμήθηκε με το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη το 2026, πλαισιωμένη από μια ομάδα μουσικών που συνδυάζουν διαφορετικές ηχητικές επιρροές.

Η γκάιντα, τα παραδοσιακά πνευστά και τα κρουστά συνυπάρχουν με τις ηλεκτρικές κιθάρες, το μπάσο και τα ηλεκτρονικά beats, δημιουργώντας έναν ήχο που γεφυρώνει το παρελθόν με το σήμερα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πρωτότυπες συνθέσεις του συγκροτήματος, οι οποίες θα αποτελέσουν και το υλικό του πρώτου τους άλμπουμ, που ηχογραφείται αυτή την περίοδο, μαζί με τη δική τους προσέγγιση σε αγαπημένα παραδοσιακά κομμάτια.

Η εμφάνιση των PAGAN στο Fuzz Live Music Club αναμένεται να συνδυάσει ένταση, ρυθμό και θεατρική έκφραση, σε μια βραδιά που φέρνει την ελληνική μουσική παράδοση σε διάλογο με τον σύγχρονο ήχο.

Πληροφορίες

Fuzz Club: Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Προπώληση από €14,30

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