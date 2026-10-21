Από τη συζήτηση στη Vogue για τον Δάντη μέχρι τις κριτικές για το Coachella και το Λονδίνο, το νέο show του Anyma τροφοδοτεί τη συζήτηση για το μέλλον της ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής.

Μια Μέδουσα που μεταμορφώνεται ψηφιακά, ένας Χάροντας που διασχίζει τις οθόνες, κλασικές μορφές που αποκτούν ζωή μέσα σε φουτουριστικά τοπία. Στα δημοσιεύματα για το ÆDEN, οι περιγραφές θυμίζουν συχνά ανταπόκριση από μια κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Το νέο show του Anyma, που έρχεται στις 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, έχει δώσει στον διεθνή Τύπο αρκετούς λόγους να ασχοληθεί με όσα συμβαίνουν πάνω στη σκηνή -και με το πώς αλλάζει η εμπειρία μιας ηλεκτρονικής συναυλίας.

Το ιταλικό Artribune, μέσο με επίκεντρο τη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό, προσεγγίζει το ÆDEN μέσα από τη συνάντηση μουσικής, αρχιτεκτονικής κλίμακας και ψηφιακής εικόνας. Στο κείμενό του για την πρεμιέρα στο Coachella, ο Gian Marco Sandri παρατηρεί πώς ο Anyma χρησιμοποιεί την αρχαιότητα για να δώσει μορφή στο μέλλον: μυθολογικές φιγούρες, γλυπτά και αναφορές στον Κάτω Κόσμο εντάσσονται σε ένα περιβάλλον συνεχών μεταμορφώσεων. Η φράση «αρχαιολογία του μέλλοντος» που χρησιμοποιεί συνοψίζει εύστοχα αυτή την αισθητική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ανάγνωσή του για τους καλεσμένους της βραδιάς: οι LISA, Joji, Matt Bellamy και Swae Lee εμφανίζονται ως πρόσωπα που βγαίνουν από τον ψηφιακό κόσμο και αποκτούν φυσική παρουσία στη σκηνή.

Η Vogue φωτίζει μια άλλη πλευρά του ίδιου κόσμου. Στη συζήτηση που φιλοξένησε ανάμεσα στον Anyma και τη LISA, πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα, αναδεικνύει τη σύνδεση του ÆDEN με τη Θεία Κωμωδία του Δάντη. Σύμφωνα με την εξήγηση του δημιουργού, πρόκειται για μια φαντασία ψηφιακής μεταθανάτιας ζωής, όπου ανθρώπινες και τεχνητές νοημοσύνες αναζητούν τρόπους συνύπαρξης. Το «Bad Angel» και η ψηφιακή περσόνα της LISA εντάσσονται σε αυτή τη συνάντηση κλασικής αρχαιότητας και ψηφιακού μέλλοντος.

Από το Λονδίνο, η ανταπόκριση του Dance Rebels δίνει την οπτική ενός θεατή μέσα στο πλήθος. Στην κριτική για το Silverworks Island, που δημοσιεύτηκε στις 30 Ιουνίου, ξεχωρίζουν ο συγχρονισμός των εικόνων με τα κομμάτια και η λεπτομέρεια των ψηφιακών σκηνών: ένας φλεγόμενος άγγελος, χέρια που αρπάζουν την ψηφιακή μορφή του Anyma, αστραπές που διαπερνούν την οθόνη. Παράλληλα, το δημοσίευμα στέκεται στις μουσικές επιλογές, από το remix του «Turn On the Lights again..» μέχρι το «Pictures of You» στην εκδοχή του Cassian. Ο ενθουσιασμός του συντάκτη αφορά ακριβώς τη λειτουργία εικόνας και ήχου ως ενιαίου θεάματος, με τον ήχο να δίνει ρυθμό στις μεταμορφώσεις της εικόνας.

Αυτή η διεύρυνση της μουσικής εμπειρίας απασχολεί και το Billboard Italia, στη συνέντευξη «Welcome to ÆDEN» του Σεπτεμβρίου. Ο Samuele Valori περιγράφει την εξέλιξη του Anyma από τα πρώτα πειράματα στο Printworks σε ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό σύμπαν. Ο ίδιος ο Matteo Milleri εξηγεί ότι, όσο μεγάλωναν τα show, αισθανόταν την ανάγκη να ενισχύσει τη μελωδία και να πλησιάσει περισσότερο τη φόρμα του τραγουδιού, διατηρώντας τον χαρακτήρα του ήχου του. Η παρατήρηση προσφέρει ένα κλειδί για την κατεύθυνση του ÆDEN: η αλλαγή κλίμακας επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο γράφεται η μουσική.

Οι κριτικές περιλαμβάνουν, πάντως, και επιφυλάξεις. Ο Paul Albani-Burgio της εφημερίδας The Desert Sun του Palm Springs, σε ανταπόκριση που αναδημοσιεύτηκε στο AOL, έγραψε ότι το ÆDEN περιλάμβανε μερικά από τα εντυπωσιακότερα σκηνικά και ψηφιακά εφέ που είχε δει, στο Coachella ή αλλού. Ταυτόχρονα, αναρωτήθηκε για το βάθος πίσω από το θέαμα και σημείωσε ότι ορισμένες εικόνες παρέπεμπαν υπερβολικά στην αισθητική των βιντεοπαιχνιδιών. Ακόμη κι έτσι, η τελική του αποτίμηση ήταν θετική: η εμφάνιση άξιζε τη μεταμεσονύχτια αναμονή.

Διαβάζοντας αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, διακρίνεται ένα κοινό ερώτημα: τι περιμένουμε πλέον από έναν καλλιτέχνη ηλεκτρονικής μουσικής στη μεγάλη σκηνή; Το ÆDEN δίνει τη δική του απάντηση μέσα από τη σύνθεση, τη σκηνοθεσία και την ψηφιακή τέχνη, προκαλώντας τόσο θαυμασμό όσο και συζήτηση για τη σχέση θεάματος και ουσίας. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, αυτή η συζήτηση αποκτά αθηναϊκό σημείο αναφοράς, με την πρώτη παρουσίαση του ÆDEN στην Ελλάδα, στο ΟΑΚΑ.

Εισιτήρια για το Anyma presents ÆDEN Athens