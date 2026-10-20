Ο Jay-Z φέρεται να ετοιμάζεται να περάσει από τα παρασκήνια στη σκηνή του Super Bowl, αναλαμβάνοντας ο ίδιος το σόου του ημιχρόνου. Ο ράπερ, που εδώ και χρόνια έχει λόγο στην επιλογή των καλλιτεχνών, φαίνεται πως αυτή τη φορά βρήκε τον ιδανικό πρωταγωνιστή στον… εαυτό του.

Πηγές που μίλησαν στο Puck περιγράφουν την επιλογή του ως «πιο ελκυστική» από εκείνες της Μάιλι Σάιρους και του Τζάστιν Μπίμπερ, τα ονόματα των οποίων είχαν επίσης συζητηθεί για τη διοργάνωση.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιος θα αναλάβει το σόου. Ο Jay-Z δεν έχει σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ η Roc Nation δεν είχε απαντήσει στο αίτημα του TMZ για σχόλιο.

Από την επιλογή των καλλιτεχνών στη σκηνή

Ο Jay-Z βρίσκεται εδώ και χρόνια πίσω από τις αποφάσεις για τις εμφανίσεις στο ημίχρονο του Super Bowl, μέσω της εταιρείας του, Roc Nation, η οποία συνεργάζεται με το NFL από το 2019.

Σύμφωνα με το TMZ, η αρχική συμφωνία για την παραγωγή του σόου προέβλεπε αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων ετησίως, ενώ το 2024 ανανεώθηκε για ακόμη πέντε χρόνια. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ο ράπερ θα περάσει από τον σχεδιασμό της διοργάνωσης στον ρόλο του πρωταγωνιστή της.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις δύο συναυλίες του στο SoFi Stadium, την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενδέχεται να ανακοινώσει εκεί την εμφάνισή του στο Super Bowl.

Τον Σεπτέμβριο, το TMZ είχε μεταδώσει ότι στη λίστα επιθυμιών της Roc Nation βρίσκονταν ο Τζάστιν Μπίμπερ και ο Χάρι Στάιλς. Οι νεότερες πληροφορίες, ωστόσο, δείχνουν προς τον ίδιο τον άνθρωπο που συμμετέχει στην επιλογή.

Στην οικογένεια, πάντως, υπάρχει ήδη εμπειρία από τη συγκεκριμένη σκηνή: η Μπιγιονσέ είχε αναλάβει το halftime show του 2013 στη Νέα Ορλεάνη και επέστρεψε το 2016 ως ειδική προσκεκλημένη των Coldplay, μαζί με τον Μπρούνο Μαρς.