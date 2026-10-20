Για μία βραδιά το Christmas Theater μετατρέπεται σε σκηνή του παλιού Λας Βέγκας, με τον Μάριο Φραγκούλη να αναλαμβάνει το μικρόφωνο και την 30μελή Big Band να δημιουργεί την ατμόσφαιρα των θρυλικών μουσικών shows μιας άλλης εποχής.

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:30, ο δημοφιλής ερμηνευτής παρουσιάζει το «Mario Frangoulis and His Big Band», σε μια μεγάλη γιορτινή συναυλία αφιερωμένη στο Great American Songbook.

Η παράσταση ταξιδεύει το κοινό στη χρυσή εποχή του Λας Βέγκας, από τις δεκαετίες του ’40 έως και του ’70, όταν οι μεγάλες ορχήστρες, τα εντυπωσιακά σκηνικά και οι λαμπεροί performers πρωταγωνιστούσαν στα μεγαλύτερα shows.

Με 30 μουσικούς επί σκηνής, υπό τη μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η Big Band αναλαμβάνει να αναβιώσει τον πλούσιο ήχο των πνευστών και των ζωντανών ενορχηστρώσεων. Swing, jazz, θεατρικότητα και κομψότητα συνδυάζονται σε ένα πρόγραμμα που θέλει να θυμίσει την αίγλη των κλασικών αμερικανικών shows.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μερικά από τα πιο αγαπημένα standards του Great American Songbook, τραγούδια που έχουν συνδεθεί με κορυφαίες ερμηνείες και παραμένουν διαχρονικά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα «Strangers in the Night», «Unforgettable», «Mona Lisa», «When I Fall in Love» και «Blue Skies».

Ο κοσμοπολίτης Μάριος Φραγκούλης συναντά τη μεγάλη ορχήστρα σε ένα show που σχεδιάστηκε με έντονο vintage χαρακτήρα, αναδεικνύοντας όχι μόνο τα τραγούδια αλλά και τη θεατρικότητα μιας ολόκληρης εποχής. Στόχος είναι το κοινό να αισθανθεί ότι για λίγες ώρες βρίσκεται σε ένα από τα θρυλικά venues του Λας Βέγκας.

Η μουσική βραδιά στο Christmas Theater αποτελεί μια γιορτινή πρόταση για τους φίλους της jazz, του swing και των μεγάλων διαχρονικών τραγουδιών, αλλά και για όσους θέλουν να ζήσουν ένα διαφορετικό μουσικό θέαμα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.