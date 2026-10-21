Δύο διαφορετικές rap σκηνές, δύο γλώσσες και μια κοινή μουσική ταυτότητα συναντιούνται στην Αθήνα.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, το ΙΛΙΟΝ Plus φιλοξενεί το Fuζion: A blending of Greek & French Rap Culture, ένα ιδιαίτερο μουσικό event που φέρνει κοντά την ελληνική και τη γαλλική rap κουλτούρα μέσα από live εμφανίσεις, DJ sets και καλλιτέχνες που έχουν μεγαλώσει ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το event διοργανώνεται από τις rap κολλεκτίβες Hécate και Komä, οι οποίες ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο για μουσικές συναντήσεις, ανταλλαγές και νέες συνεργασίες.

Αρκετά μέλη των δύο ομάδων έχουν ελληνογαλλική καταγωγή ή έχουν ζήσει ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, γεγονός που βρίσκεται στον πυρήνα της ιδέας του Fuζion.

Στη σκηνή του ΙΛΙΟΝ Plus θα εμφανιστούν live η Lunar και ο HOMR, ενώ αναμένονται και special guests. Τα DJ sets αναλαμβάνουν οι LECMA, VERY G και TZOUG, συνδυάζοντας rap, hip- hop και electronic ήχους με επιρροές και από τις δύο σκηνές.

Ο HOMR, με ελληνογαλλική καταγωγή, έχει μεγαλώσει ανάμεσα στη Λυών και την Αθήνα και μεταφέρει αυτή τη διπλή πολιτισμική ταυτότητα στη μουσική του. Οι στίχοι, τα visuals και ο ήχος του κινούνται ανάμεσα στις δύο γλώσσες και κουλτούρες, ενώ με πέντε μικρά άλμπουμ και αρκετά singles αποτελεί μέρος μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών που δεν περιορίζονται σε μία μόνο ταυτότητα.

Στο Fuζion συμμετέχει και η Lunar, μία από τις νέες φωνές της ελληνικής rap σκηνής. Γράφει και κυκλοφορεί μουσική από την ηλικία των 16 ετών, αντλώντας υλικό από προσωπικά βιώματα, σκέψεις και συναισθήματα. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 10 singles, δύο EPs και ένα album, έχοντας διαμορφώσει το δικό της ξεχωριστό ύφος.

Η μουσική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς έχουν συνεργαστεί στο τραγούδι «Success», ενώ ο HOMR έχει εμφανιστεί ως guest σε live της Lunar. Τώρα, η κοινή τους παρουσία στο Fuζion γίνεται μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας να συναντηθούν η ελληνική και η γαλλική rap σκηνή στην Αθήνα.