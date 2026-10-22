Ο ασκός του Αιόλου στο χώρο του μπάσκετ άνοιξε μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος έξι κορυφαίων παραγόντων του αθλήματος, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Η έρευνα της δικαιοσύνης αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία για στημένους αγώνες μπάσκετ και οι πληροφορίες αναφέρουν πως στη δικογραφία περιλαμβάνονται μηνύματα και υλικό που αφορούν την τελευταία δεκαετία, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται περίπου 50 αγώνες από όλες τις κατηγορίες, από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α1, που ελέγχονται ως «ύποπτοι».

Δύο από τους μάρτυρες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας φέρονται να «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση, το κουβάρι της οποίας άρχισε να ξετυλίγεται με αφορμή καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να αποκάλυψαν, με στοιχεία, δωροδοκίες και χορό χιλιάδων ευρώ για το στήσιμο αγώνων μπάσκετ. Και αυτό γιατί εμφανίζονται να γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα, καθώς φέρονται να δωροδοκήθηκαν και οι ίδιοι στο παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μάρτυρες προσήλθαν στο εισαγγελικό γραφείο αυτοβούλως και κατήγγειλαν όσα γνώριζαν. Μάλιστα, αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως οι μαρτυρίες κρίθηκαν καθοριστικές για την εξέλιξη της έρευνας και για το λόγο αυτό ο εισαγγελέας απείχε από την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους, όπως προβλέπει ο νόμος για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη αξιόποινων πράξεων.

Η έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα οδήγησε στην έκδοση των έξι ενταλμάτων σύλληψης, σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιου, και πέντε ακόμα προσώπων, για τα αδικήματα της δωροδοκίας και της δωροληψίας, στο πλαίσιο των αυστηρότερων διατάξεων του αθλητικού νόμου.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται σήμερα στα δικαστήρια, αρχικά στον εισαγγελέα για την εκτέλεση των ενταλμάτων και αμέσως μετά στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Η έρευνα, πλέον, περνά σε νέα φάση και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, ακόμη και αυτό της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου ή του κύκλου των κατηγορουμένων στην περίπτωση που προκύψουν νέες μαρτυρίες και στοιχεία.

Επιπλέον, εκτιμάται πως είναι θέμα χρόνου να παρέμβει στην υπόθεση η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς γίνεται λόγος για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών, ενώ στην κατοχή ενός εκ των κατηγορουμένων εντοπίστηκε ποσό 820.000 ευρώ, το οποίο φαίνεται να μη δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.