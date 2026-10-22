Μπροστά σε ένα πρωτοφανές στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά φαινόμενο είναι οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ, καθώς δεν έχει συμβεί κατά το παρελθόν να μετακινούνται ταυτόχρονα -στην ίδια τσάντα ή σακούλα- ναρκωτικά και εκρηκτικός μηχανισμός μαζί. Ο λόγος για το περιστατικό στον Κολωνό, που αναστάτωσε τη γειτονιά της οδού Πλάτωνος και σήμανε συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ.

Έχοντας αποκλείσει το σενάριο της τρομοκρατίας και της «τυφλής παγίδας» σε αστυνομικούς, στο τραπέζι βρίσκεται αυτό του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ ατόμων που εμπλέκονται σε διακίνηση ουσιών. Με απλά λόγια, ο στόχος δεν ήταν κάποιος από τους τέσσερις τραυματίες (δύο πολίτες και δύο αστυνομικοί), αλλά ένα πρόσωπο που μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί. Γι’ αυτό και χθες το μεσημέρι οι αστυνομικοί «σαρώνουν» την περιοχή για υλικό από κάμερες ασφαλείας, που πιθανόν έχουν καταγράψει τον μεταφορέα της λευκής τσάντας με το παρ’ ολίγον φονικό περιεχόμενο.

Από την εξέταση των υπολειμμάτων προκύπτει ότι το άτομο που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό έχει μία σχετική εμπειρία, ενώ η ενεργοποίηση του θα γινόταν με το button που κατά λάθος πάτησε ο 44χρονος ανθυπαστυνόμος. Αυτό σημαίνει πως όποιος παραλάμβανε το δέμα με τα ναρκωτικά, πιθανότατα θα ήταν σε απόσταση οπτικής επαφής με το άτομο που μετέφερε τη λευκή τσάντα και αυτός θα ενεργοποιούσε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ωστόσο, κάτι πήγε λάθος και η λευκή τσάντα έμεινε στον κοινόχρηστο ημιόροφο της πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος, εντοπίστηκε από τον διαχειριστή και παραλίγο να στερήσει ανθρώπινες ζωές.

Το βράδυ της Τετάρτης, στο σημείο βρέθηκε εισαγγελέας προκειμένου να γίνει έρευνα σε τουλάχιστον ένα διαμέρισμα, όπου ζει ένας άνδρας γνωστός στην ΕΛ.ΑΣ. από υποθέσεις ναρκωτικών. Για την ώρα δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάτι εναντίον του, ενώ οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI συνεχίζουν τη συλλογή και εξέταση στοιχείων.