Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος, στον Κολωνό, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ οι άλλοι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό. Η έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, στον Κολωνό, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν μια τσάντα που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περιείχε ναρκωτικές ουσίες.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα. Ο ένας αστυνομικός φέρει τραύμα στο κεφάλι και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Οι άλλοι τρεις τραυματίες, δηλαδή ο δεύτερος αστυνομικός και δύο πολίτες, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με έξι οχήματα και 18 πυροσβέστες, ενώ στην περιοχή έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που ήταν κρυμμένος στην τσάντα

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ενημέρωσε την Αστυνομία ότι σε χώρο στο ισόγειο υπήρχε μια τσάντα με ύποπτο περιεχόμενο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν την άνοιξε, διαπίστωσε ότι στο εσωτερικό της υπήρχαν μια ζυγαριά και διάφορες ουσίες.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν να ανοίξουν την τσάντα για να ελέγξουν το περιεχόμενό της, σημειώθηκε έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο κάτω μέρος της τσάντας υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός.

Μεγάλη κινητοποίηση στον Κολωνό

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ κινητοποιήθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις.

Από την έκρηξη δεν προκλήθηκε πυρκαγιά. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός στην τσάντα και εξετάζει τα στοιχεία της υπόθεσης.