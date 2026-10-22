Σφοδρή κριτική σε ηγέτες άλλων χωρών άσκησε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη αξιοποιώντας την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για «ξένους ηγέτες» που «κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη της Γαλλίας», προβαίνοντας σε «σχόλια απαράδεκτα όσο και ανόητα».

Οι αιχμές του φαίνεται πως είχαν αποδέκτες τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις τους για τις ταραχές στη Γαλλία.

Αν και ο Μακρόν δεν διαπίστωσε «ξένη παρέμβαση» στις ταραχές του σαββατοκύριακου, κατήγγειλε «χειραγώγηση» της ενημέρωσης που οδήγησε σε «σχόλια απαράδεκτα όσο και ανόητα από την πλευρά πολλών, συμπεριλαμβανομένων ξένων ηγετών».

«Κάποιοι κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη της Γαλλίας, ηγέτες που βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο στην περιοχή (της Μέσης Ανατολής) ή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι οποίοι αναπαράγουν ενίοτε επιπόλαια ό,τι υπάρχει στην τεχνητή νοημοσύνη ή διαδίδουν όσα κάποιοι κύκλοι επιθυμούν να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει», τόνισε ο γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ντόχα του Κατάρ.

«Είδαμε εικόνες που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη οι οποίες έδειχναν σκηνές που ουδέποτε συνέβησαν στη Γαλλία. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι έχουμε δεχθεί εισβολή από ορδές μεταναστών και ισλαμιστών, κάτι που είναι εντελώς ψευδές», συμπλήρωσε.

«Σε τέτοιες στιγμές, βλέπουμε ποιος αγαπά τη Γαλλία και ποιος όχι. Όσοι μιλούν άσχημα για τη χώρα μας αυτήν τη στιγμή, προφανώς δεν αγαπούν τη χώρα μας, κι αυτοί οι άνθρωποι με ενοχλούν», δήλωσε ο Μακρόν.

Σε προεκλογική συγκέντρωση τη Δευτέρα στο Κάνσας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε μακροσκελή αναφορά στη Γαλλία, λέγοντας πως «δέχεται εισβολή, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές». «Να είστε σίγουροι ότι αυτό θέλουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί στην Αμερική», προειδοποίησε ο Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος διεξάγει επίσης προεκλογική εκστρατεία, είπε την Τρίτη ότι η Γαλλία «υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ».

Η Μαρίν Λεπέν επέκρινε μέσω Χ τον Εμανουέλ Μακρόν για «θεωρίες συνωμοσίας». «Οι εικόνες που είδαμε το περασμένο Σάββατο δεν έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη: αποτυπώνουν τη θλιβερή πραγματικότητα στη Γαλλία ύστερα από δέκα χρόνια του Μακρόν στην εξουσία», πρόσθεσε η υποψήφια της ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές του 2027, η οποία είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.