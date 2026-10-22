Αυστηρές προειδοποιήσεις προς τις εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στην Αϊτή απηύθυνε την Τετάρτη ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, μετά την απαγωγή τεσσάρων στρατιωτικών της χώρας του. Οι απαχθέντες συμμετέχουν στη διεθνή Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), η οποία επιχειρεί στην Αϊτή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Την Κυριακή, τέσσερις μηχανικοί αεροσκαφών δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους καθώς επέστρεφαν από αγορά στα περίχωρα του Πορτ-ο-Πρενς. Έκτοτε τα ίχνη των τεσσάρων Σαλβαδοριανών έχουν χαθεί.

Ο Μπουκέλε, ο οποίος εμφανίζεται ως θριαμβευτής στον πόλεμο που κήρυξε κατά των συμμοριών στο Ελ Σαλβαδόρ, υποστήριξε ότι ξεκίνησε «στρατιωτική επιχείρηση» για την απελευθέρωση των τεσσάρων απαχθέντων συμπατριωτών του στην Αϊτή. Μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπουκέλε έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει στρατιωτικά οχήματα σε αδιευκρίνιστη τοποθεσία, ενώ ακούγονται ριπές πυροβόλων όπλων.

«Θέλω εσείς, οι αρχηγοί των συμμοριών, να ακούσετε κάτι πολύ καθαρά: η σημερινή επίθεση δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα ακολουθήσει», ανέφερε ο Μπουκέλε σε μήνυμά του στα κρεολικά. «Έχουμε ήδη καθαρίσει με τις συμμορίες στο Ελ Σαλβαδόρ και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και μ’ εσάς», συμπλήρωσε.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου, είναι βυθισμένη στη δίνη πολιτικής και οικονομικής κρίσης, ενώ παράλληλα η κατάσταση ασφαλείας έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τις συμμορίες να επιδίδονται σε δολοφονίες, απαγωγές, βιασμούς και στην στρατολόγηση παιδιών.