Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών αφιερωμένο στη σύγχρονη μουσική δημιουργία, με τη συμμετοχή περισσότερων από εκατό καλλιτεχνών, φέρνουν οι Ημέρες Σύγχρονης Μουσικής στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 14 Νοεμβρίου 2026.

Υπό τον τίτλο «Πολλαπλά παρόντα», το φεστιβάλ περιλαμβάνει έξι νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων, καθώς και αφιερώματα σε εμβληματικές προσωπικότητες της μουσικής του 20ού και του 21ου αιώνα. Ένα μουσικό γεγονός σπάνιας έκτασης και πολυφωνίας, που αναδεικνύει τη ζωντάνια της σύγχρονης μουσικής και προσκαλεί το κοινό σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στις διαφορετικές όψεις, τις νέες τάσεις και τις απρόσμενες διαδρομές της.

Το πολυδιάστατο πρόγραμμα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη, χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης, μέσα από τη συνύπαρξη καταξιωμένων συνόλων και δημιουργών, νεοσύστατων σχημάτων, νεαρών σολίστ και νέων συνθετών και συνθετριών.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αφιερώματα στους Γκαιργκ Κούρταγκ, Γκαιργκ Λίγκετι και Γιώργο Απέργη, συναυλίες του Ergon Ensemble υπό τη διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου, της Χορωδίας της ΕΡΤ σε σύμπραξη για πρώτη φορά με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, των ΤΕΤΤΤΙΞ, καθώς και την επετειακή συναυλία του ARTéfacts ensemble.

Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται, επίσης, το ρεσιτάλ πιάνου του Στέφανου Θωμόπουλου, που ξεδιπλώνει τον πιανιστικό κόσμο του Γιώργου Κουμεντάκη, την προβολή της ταινίας ορόσημο Το Εργαστήριο του Δρα Καλιγκάρι υπό το πρίσμα της μουσικής του Νίκου Καραγιάννη, καθώς και ο νέος διεθνής διαγωνισμός σύνθεσης Re:Trace.

Συνοπτικό πρόγραμμα συναυλιών

ΤΕΤΤΤΙΞ: Πέντε μονοπάτια

25 Οκτωβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 19.30

Ρήσεις και ρωγμές: Αφιέρωμα στον György Kurtág

29 Οκτωβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Ηχητικές πολυπλοκότητες: Αφιέρωμα στον György Ligeti

30 Οκτωβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Τραγούδια για μια επιστροφή

31 Οκτωβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Ποιητικά ηχοτοπία

Η Χορωδία της ΕΡΤ συναντά την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών

1 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 18.00

Re: Trace Kurtág

Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης

Συναυλία βράβευσης νικητών και απονομή βραβείων

1 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.00

Η εξέγερση του κοντραμπάσου: Από τον μύθο στον λόγο

3 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Τόποι, μνήμες, Σειρήνες: Ρεσιτάλ βιολοντσέλου

4 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Το εργαστήρι του Δρα Καλιγκάρι Revisited

5 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Άνθη είμαστε: Αφιέρωμα στον György Kurtág

6 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Μεσόγειος έρημος – Διάλογοι με τη φύση:

Παρουσίαση νέου δίσκου με έργα Γιώργου Κουμεντάκη

7 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 18.30

Σεχραζάντ

7 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Ergon Ensemble: Το Παρίσι του Απέργη – Αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη

8 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Νέα Γενιά – Νέες Διαδρομές: Ρεσιτάλ για τρεις νεαρούς σολίστες

10 Νοεμβρίου 2026 • Ώρες έναρξης 18.00, 19.00, 20.00

Ελληνικό Συγκρότημα Κρουστών: Σύγχρονη μουσική Ελλήνων συνθετών για κρουστά

11 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Magna Grecia: Ένας τόπος

12 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

19 χρόνια ARTéfacts ensemble

13 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Ergon Ensemble: A Fragment Concert / A Concert in Fragments –

Αφιέρωμα στους György Ligeti και György Kurtág

14 Νοεμβρίου 2026 • Ώρα έναρξης: 20.30

Ημέρες Σύγχρονης Μουσικής

Πολλαπλά παρόντα

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιάννης Αγγελάκης

Παραστάσεις: 25, 29, 30, 31 Οκτωβρίου & 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Νοεμβρίου 2026

Ώρες έναρξης: 20.30 • 19.30 (25/10) • 18.00, 20.00 (1/11) • 18.30, 20.30 (7/11) • 18.00, 19.00, 20.00 (10/11)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ