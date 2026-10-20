Η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, συζητά με τον Βίκτωρα Μοντζέλλι στην εκπομπή Networking του Newsbeast

Η πολιτική αλλαγή, οι εκλογικές προοπτικές του ΠΑΣΟΚ, τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών και η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τη Νάντια Γιαννακοπούλου. Η βουλευτής του Δυτικού Τομέα, μιλώντας στην εκπομπή Networking του Newsbeast, εξέφρασε την πίστη της ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πετύχει τον στόχο που έχει θέσει ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης. «Αν συνεχίζουμε ενωμένοι, μια γροθιά με αυτόν τον τρόπο, τότε, ξαναλέω, θα τρίβουμε τα μάτια μας στις εκλογές», υποστηρίζει.

Συναντήθηκα με την κυρία Γιαννακοπούλου στην Αίγλη Ζαππείου, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το Μέγαρο Μαξίμου – εκεί όπου, σύμφωνα με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνεται η δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μαζί με το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων και την αποχή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών.

Απορρίπτει κάθε συζήτηση περί αμφισβήτησης της ηγεσίας του Νίκου Ανδρουλάκη σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι εκλογικοί στόχοι, χαρακτηρίζοντάς τον αδιαμφισβήτητο πρόεδρο και τονίζοντας την ανάγκη ενότητας ενόψει της κάλπης. Αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και ασκεί κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, η οποία υποστηρίζει πως αποτελεί απλά συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.

Στέλνοντας ένα μήνυμα στη νέα γενιά, η κυρία Γιαννακοπούλου είπε: «Οι νέοι θέλουν διαφάνεια, θέλουν αξιοκρατία, θέλουν να είναι σε ένα κράτος το οποίο τους υπολογίζει, τους σέβεται και στο οποίο μπορούν να διακριθούν σε αυτή τη χώρα με την αξία τους. Ότι χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή, μια πολιτική αλλαγή που θα μπορέσει να τους δώσει προοπτική, που δεν θα βασίζεται σε μία στασιμότητα».

Η συζήτηση με τη Νάντια Γιαννακοπούλου επιστρέφει και στην περίοδο των μνημονίων, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί το ΠΑΣΟΚ υπέστη τόσο μεγάλη εκλογική φθορά. «Υπήρχε οργή. Και η οργή στράφηκε απέναντι στο κόμμα, το οποίο, ξαναλέω, τους εξέφρασε και πιο πολύ από όλους». Τέλος, μιλά για τη σχέση του σημερινού ΠΑΣΟΚ με την ιστορική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, επιμένοντας ότι οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας παραμένουν επίκαιρες, αρκεί να αποκτήσουν σύγχρονο περιεχόμενο.

Δείτε την εκπομπή Networking του Newsbeast

Ο Βίκτωρας Μοντζέλλι συζητά με τη Νάντια Γιαννακοπούλου

-Το ΠΑΣΟΚ δεν καρπώνεται τη φθορά της κυβέρνησης: «Αυτό είναι μια αλήθεια, όμως αυτή η εικόνα αλλάζει το τελευταίο διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε να τσιμπάει, να κλείνει την ψαλίδα με το δεύτερο κόμμα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση στην κοινωνία, μένει να το δούμε και δημοσκοπικά, προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Και ο στόχος μας είναι πολιτική αλλαγή, είναι ανατροπή αυτής της κατάστασης».

-Είναι ρεαλιστικός στόχος η πρωτιά που έχει θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης; «Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικό και αλίμονο αν δεν το πίστευα. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί πρώτα απ’ όλα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Ήδη βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις ότι το 70% της κοινωνίας είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένο από αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει οργή. Δεύτερον, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη γκρίζα ζώνη, της τάξεως περίπου στο 18-20%: Αναποφάσιστοι. Τρίτον, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν φύγει από την εκλογική διαδικασία ή είναι στην αποχή. Πρέπει να απευθυνθούμε και σε αυτούς, να τους σηκώσουμε από τον καναπέ για να καταλάβουν ότι με το να πιστέψουν και να ψηφίσουν ένα κόμμα, το οποίο έχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, είναι το μόνο το οποίο μπορεί να αλλάξει την κατάσταση».

-Σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία: «Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε με βάση αυτά τα οποία λέει το πρόγραμμά μας και οι θέσεις μας. Με τα στελέχη μας, για να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική, προκειμένου να φέρουμε μια άλλη διακυβέρνηση, να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα, ο στόχος μας είναι αυτός, η πρωτιά. Έχουμε πει στο συνέδριό μας με ποιον δεν πρόκειται να κυβερνήσουμε. Και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Ομόφωνη απόφαση, τελειώσαμε με αυτό. Ανάμεσα στην προηγούμενη και στην επομένη των εκλογών, υπάρχουν οι ίδιες οι εκλογές. Αυτό έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν. Υπάρχει η Κυριακή των εκλογών, η οποία δείχνει ποια είναι η λαϊκή βούληση και η λαϊκή εντολή. Άρα, το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρωτιά και θα κυβερνήσει με βάση το πρόγραμμά του και με το ποια προγραμματική συμφωνία θα μπορέσει να επιτευχθεί με όποιο κόμμα του δείξει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του».

-Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ: «Καταρχάς, νομίζω αυτή η βαθιά υποκρισία, η οποία υπάρχει και εκεί πέρα, γιατί προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να μας πείσει ότι επειδή έγραψε ένα βιβλίο και επειδή έκανε μια αυτοκριτική, ο Θεός να την κάνει, γιατί στην αυτοκριτική του λέει επί της ουσίας ότι όλοι φταίνε εκτός από αυτόν. Εγώ δεν είδα να λέει συγκεκριμένα πού έφταιξε ο ίδιος και η χώρα έφτασε στο χείλος του γκρεμού κατά τη διακυβέρνησή του. Άρα πρώτα απ’ όλα είναι αυτό το ποιοτικό στοιχείο. Προφανώς η ΕΛΑΣ είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε το ίδιο ηγετικό πρόσωπο, το οποίο στην αυτοκριτική την οποία έκανε, τελικά τα έριξε στους συνεργάτες του και ο ίδιος μια χαρά τα έκανε όλα, απλά έφταιγαν οι άλλοι γύρω του. Υπάρχουν πάρα πολλά στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Από τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μέχρι τα ζητήματα της καθημερινότητας και των θεσμών, τα ζητήματα των μικρομεσαίων, τα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω και νομίζω πολύ δύσκολα ένας Έλληνας πολίτης θα πιστέψει ότι ο κ. Τσίπρας, που ως ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα funds και την ασυδοσία τους, που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας που το ΠΑΣΟΚ το 2010 με τον Γιώργο Παπανδρέου, μέσα στην πιο δύσκολη ώρα της κρίσης, μπόρεσε και εφάρμοσε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στην πιο μαύρη και δύσκολη ώρα της κρίσης εμείς το φέραμε. Αυτό ο κ. Τσίπρας το ήρε».

-Θα τεθεί θέμα ηγεσίας αν δεν πετύχει τους στόχους του το ΠΑΣΟΚ; «Δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να γίνει. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει στα ίσια την πρωτιά. Η Νέα Δημοκρατία σε πολλές μετρήσεις αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το όριο του 25%. Το ΠΑΣΟΚ κλείνει δημοσκοπικά την ψαλίδα. Είναι στη 1-1,5 μονάδα με την ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Αν συνεχίζουμε ενωμένοι μια γροθιά με αυτόν τον τρόπο, τότε ξαναλέω θα τρίβουμε τα μάτια μας στις εκλογές. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μπω σε καμία κουβέντα τέτοιου είδους, η οποία δημιουργεί μόνο πρόβλημα στον χώρο μου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο αδιαμφισβήτητος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επανεκλεγμένος, και όλα τα στελέχη είμαστε δίπλα του μια γροθιά, γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που προέχει είναι ένα: το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη για να κάνουμε την πολιτική ανατροπή και πολιτική αλλαγή, που τόσο πολύ χρειάζεται και έχει ανάγκη η χώρα».

-Γιατί η ελληνική κοινωνία τιμώρησε το ΠΑΣΟΚ όσο κανένα κόμμα για την εποχή των μνημονίων; «Το 2009 ήμουν νεοεκλεγμένη βουλευτής με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου τότε, και όλοι μας, σηκώσαμε στην πλάτη μας, ολομόναχοι, δυσανάλογα όλη την κρίση και τα κακώς κείμενα της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα της προηγούμενης θητείας που ήταν του Κώστα Καραμανλή, όπου διπλασίασε το δημόσιο έλλειμμα, εκτόξευσε το δημόσιο χρέος, με τις γνωστές συνέπειες. Νομίζω ότι τότε, λοιπόν, επειδή πήραμε πάνω μας τη σωτηρία της χώρας, δεν μπορέσαμε να δείξουμε και να αναδείξουμε τόσο τις ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί ουσιαστικά έσκασε στα χέρια μας μία βόμβα η οποία προϋπήρχε, και δεν θέσαμε και προ των ευθυνών τους τη Νέα Δημοκρατία για την ευθύνη την οποία είχε. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορέσαμε να το εξηγήσουμε, ότι είναι κάτι το οποίο, ναι, το φορτωθήκαμε επάνω μας, και ο ελληνικός λαός χρέωσε στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ που ήταν το καταφύγιό του, στο ΠΑΣΟΚ που μπόρεσε και έφερε κοινωνική δικαιοσύνη, που μπόρεσε και έφερε στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ένα τεράστιο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που ήταν εκτός όλο το προηγούμενο διάστημα, στο ΠΑΣΟΚ το οποίο διαμόρφωσε και έφτιαξε τη μεσαία τάξη, έτσι δεν είναι; Και αυτό δεν μπόρεσαν να μας το συγχωρήσουν. Δεν θέλω να μιλάω για δίκαιο ή άδικο. Γιατί οι Έλληνες πολίτες όταν έχασαν το 25% του ΑΕΠ, όταν έχασαν το 25% των εισοδημάτων τους εν μία νυκτί, προφανώς ένιωσαν οργή. Το βίωσα. Το θυμάμαι. Είμαι η τελευταία που θα μπορώ να πω αν αυτό ήταν δίκαιο ή άδικο. Όταν πετσοκόβονται τα εισοδήματά σου έτσι και αλλάζει η ζωή σου έτσι από τη μια μέρα στην άλλη, όταν δούλευες μια ολόκληρη ζωή για να έχεις μια αξιοπρεπή σύνταξη, αλλά εκεί που βρεθήκαμε στο όριο της χρεοκοπίας ήταν μονόδρομος και φάνηκε και αποδείχτηκε ότι ήταν ο μονόδρομος. Φάνηκε ότι ο κύριος Τσίπρας το ότι “θα σκίσει τα μνημόνια”, έφερε τρίτο και χειρότερο. Άρα, δεν θα κρίνω αν ήταν δίκαιο ή άδικο. Εγώ προφανώς αισθάνομαι ότι ναι ήταν άδικο, όμως και οι Έλληνες πολίτες είχαν νομίζω τα δίκια τους για να έχουν όλο αυτό το θυμό και την οργή. Αυτή η οργή στράφηκε απέναντι στο κόμμα, το οποίο, ξαναλέω, τους εξέφρασε και πιο πολύ από όλους. Και ήταν δίπλα τους, και ήταν η φωνή τους, και ήταν το ΠΑΣΟΚ. Όμως, εγώ νιώθω περήφανη γιατί τότε, με τον Γιώργο Παπανδρέου μπορέσαμε κάτω από όλη αυτήν τη δυσκολία τελικά να κρατήσουμε τη χώρα όρθια και τελικά φάνηκε αν αυτό ήταν μονόδρομος ή όχι. Γιατί είδαμε και τα Ζάππεια που οδήγησαν σε δεύτερα μνημόνια και είδαμε πού οδήγησαν και όλα αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Τσίπρας, σε τρίτα μνημόνια. Και αν είχαμε καταφέρει να είχαμε μία συνεννόηση όπως όλες οι άλλες χώρες είχαν, θα είχαμε βγει πολύ νωρίτερα, χωρίς δεύτερα και τρίτα μνημόνια. Αλλά, δυστυχώς, κάποιοι τότε πολιτικά προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την οργή του κόσμου και αυτό οδήγησε σε έναν φαύλο κύκλο που τον πληρώσαμε πολύ πιο ακριβά».

-Μήπως θα πρέπει να απαγκιστρωθεί το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου; «Μα ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι μία έννοια διαχρονική. Αλίμονο αν περιορίσουμε αυτόν τον ηγέτη που άλλαξε τη χώρα απλά και μόνο στη δεκαετία του ‘80. Οι αρχές και οι ιδέες του Ανδρέα είναι διαχρονικές: Η κοινωνική δικαιοσύνη, η βασική μεταμόρφωση μιας Ελλάδας η οποία θα απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τα δικαιώματα των γυναικών, η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής μεταμόρφωσης και μεταρρύθμισης. Απλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε το 2026 είναι να μεταφράσουμε τις βασικές αρχές που εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου, να τις μεταφράσουμε στο τώρα. Τι πάει να πει σήμερα λοιπόν η λαϊκή κυριαρχία, η εθνική ανεξαρτησία; Τι πάει να πει σήμερα η κοινωνική δικαιοσύνη; Με σύγχρονα παραδείγματα και με σύγχρονο λόγο. Αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Το πώς αυτές τις διαχρονικές αρχές που εκφράστηκαν σε αυτό το πρόσωπο, πώς αυτά θα μπορέσουμε να τα φέρουμε στο τώρα».

-Αν δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ σήμερα, τι θα έλειπε από τη χώρα; «Η χώρα δεν ξέρω πώς θα ήταν αν δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ. Η χώρα θα συνέχιζε μέσα μάλλον από μία λογική, η οποία υπήρχε μέχρι το 1981. Μία λογική της δεξιάς, της συντήρησης, ενός σκληρού πελατειασμού, ενός διχασμού της κοινωνίας. Ξέρουμε όλοι πώς ήταν η κατάσταση τότε και κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς ποια θα ήταν η κατάσταση τώρα. Το ΠΑΣΟΚ έφερε μία τόσο διαφορετική αντίληψη, τόσο διαφορετική έννοια ένωσης όλων των Ελλήνων. Το ΠΑΣΟΚ πάντα ένωνε τη χώρα, δεν τη δίχαζε. Είναι το κόμμα το οποίο έκανε τις μεγαλύτερες τομές και μεταρρυθμίσεις. Γιατί μετά τον Ανδρέα, υπήρξε ο Κώστας Σημίτης, που έβαλε τη χώρα στην ΟΝΕ, που έβαλε την Κύπρο χωρίς να έχει λυθεί το Κυπριακό στην ΟΝΕ, που έκανε τα πολύ μεγάλα έργα που άλλαξαν τελείως τη χώρα. Μετά ήρθε η διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, που μέσα στη μεγαλύτερη κρίση έφερε ακόμα μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν η έννοια της Διαύγειας, η έννοια της ανοιχτής διακυβέρνησης, η Διαύγεια μέσα στα νοσοκομεία. Έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουν να νοικοκυρευτούν διάφορες καταστάσεις. Άρα, το ΠΑΣΟΚ πάντα φέρνει την ενότητα του ελληνικού λαού και φέρνει πάντα το κοινό καλό και τις βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις. Αυτό για εμένα είναι το πιο βασικό. Πείτε μου, αν κάποιος σκεφτεί μια μεταρρύθμιση που έφερε η Νέα Δημοκρατία, μία, έρχεται κάτι, κάτι στο νου; Δεν μπορώ να σκεφτώ, όσο καλοπροαίρετη κι αν είμαι. Το ΠΑΣΟΚ όμως, πόσες μεταρρυθμίσεις έφερε; Όλες τις βαθιές μεταρρυθμίσεις».