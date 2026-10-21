Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός πλήγματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ, στην πόλη Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας σαουδαραβικής αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Νωρίτερα, το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει πως δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την πτώση συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους το οποίο αναχαιτίστηκε. Στόχος του μη επανδρωμένου αεροσκάφους φέρεται να ήταν εγκατάσταση στο κοίτασμα πετρελαίου της Σέιμπα, στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

Καθώς η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε εντολή να φύγουν οι υπάλληλοι της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ και οι οικογένειές τους, και να μείνει μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό στη διπλωματική αποστολή.