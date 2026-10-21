Η έγκριση του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, επτά χρόνια μετά την υπογραφή του και έξι χρόνια μετά την απόρριψή του από το ίδιο σώμα, δεν αποτελεί μια αιφνιδιαστική μεταστροφή. Είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής προσέγγισης της Άγκυρας με την ηγεσία της ανατολικής Λιβύης, της ανακατανομής ισχύος στο στρατόπεδο του Χαλίφα Χαφτάρ και των αλλαγών που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην ηγεσία του λιβυκού Κοινοβουλίου.

Στην απόφαση της Τρίτης (20/10) η Τουρκία βλέπει να αίρεται ένα σημαντικό πολιτικό εμπόδιο που αντιμετώπιζε μέχρι σήμερα στην προσπάθειά της να κατοχυρώσει τις επεκτατικές διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει το νέο διπλωματικό κεκτημένο, με υποστηρικτές της «Γαλάζιας Πατρίδας» να ζητούν την επιστροφή της Τουρκίας στις σεισμικές έρευνες και τις γεωτρήσεις.

Το Κοινοβούλιο, που εδρεύει στο Τομπρούκ της ανατολικής Λιβύης, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο του Νοεμβρίου 2019, ενώ κατήργησε τις αποφάσεις του 2020 με τις οποίες είχε απορρίψει τις συμφωνίες της τότε κυβέρνησης της Τρίπολης με την Άγκυρα και είχε ζητήσει τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία.

Ο βουλευτής Τάρεκ αλ Τζερούσι δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία ενισχύει τη θέση της Λιβύης ως πολιτικού, στρατιωτικού και οικονομικού εταίρου μεγάλων δυνάμεων. «Ορισμένες χώρες ενδέχεται να ενοχληθούν από αυτή τη συμφωνία, αλλά αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι το εθνικό μας συμφέρον», ανέφερε.

Το παρασκήνιο

Το 2019, όταν η Τουρκία υπέγραφε τη συμφωνία με την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας του Φαγέζ αλ Σάρατζ, οι δυνάμεις του Χαλίφα Χαφτάρ επιχειρούσαν να καταλάβουν την Τρίπολη. Η τουρκική στρατιωτική επέμβαση συνέβαλε καθοριστικά στην απόκρουση της επίθεσης, τοποθετώντας την Άγκυρα απέναντι στον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης, τον οποίο υποστήριζαν μεταξύ άλλων η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ρωσία.

Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, η Τουρκία διεύρυνε την πολιτική της πέρα από την αποκλειστική στήριξη στην κυβέρνηση της Τρίπολης και άρχισε να καλλιεργεί σχέσεις με το στρατόπεδο Χαφτάρ. Η προσέγγιση εντάθηκε το 2026, με κεντρικό συνομιλητή τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του στρατάρχη, αναπληρωτή διοικητή των δυνάμεών του και πρόσωπο με αυξανόμενη πολιτική και στρατιωτική επιρροή.

Τον Ιούνιο, ο Σαντάμ Χαφτάρ συναντήθηκε στη Βεγγάζη με τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν. Τον Ιούλιο είχε συνομιλίες στην Άγκυρα με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος τον Αύγουστο επισκέφθηκε τόσο την Τρίπολη όσο και τη Βεγγάζη, συναντώντας τον ίδιο τον Χαλίφα Χαφτάρ, τον γιο του Σαντάμ και τον τότε πρόεδρο της Βουλής, Ακίλα Σάλεχ.

Μόλις χτες, την ημέρα δηλαδή που η Βουλή ενέκρινε το μνημόνιο, στην Τρίπολη βρισκόταν ο αρχηγός της ΜΙΤ, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα.

Η διπλωματική προσέγγιση συνοδεύτηκε από την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας. Τον Ιούνιο του 2025, η κρατική τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία TPAO υπέγραψε στην Κωνσταντινούπολη συμφωνία με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) για τη διεξαγωγή γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές.

Παράλληλα, «στρατιωτικές μονάδες και από τις δύο πλευρές της Λιβύης συμμετείχαν στη στρατιωτική άσκηση Efes 2026 στη Σμύρνη κατά το διάστημα από τα τέλη Απριλίου έως τις αρχές Μαΐου», σύμφωνα με τον Libya Observer.

Εξίσου καθοριστική αποδείχθηκε η αλλαγή στην ηγεσία της λιβυκής Βουλής στις 6 Οκτωβρίου.

Ο Ακίλα Σάλεχ, ο οποίος βρισκόταν στην προεδρία επί δώδεκα χρόνια και είχε αντιταχθεί στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αντικαταστάθηκε από τον Αλ Σαλίχιν Αμπντουλναμπί, έπειτα από τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού που περιόρισε τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής προεδρίας.

Η επιλογή του νέου προέδρου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: ο Αλ Σαλίχιν Αμπντουλναμπί είχε διατελέσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας Λιβύης–Τουρκίας, η οποία συγκροτήθηκε το 2024.

Η απομάκρυνση του Σάλεχ ακολούθησε περίοδο έντονης δυσαρέσκειας μεταξύ των βουλευτών για τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας του. Παράλληλα, δημοσιεύματα από τη Λιβύη συνδέουν την αλλαγή με την ενίσχυση της επιρροής του Σαντάμ Χαφτάρ και τις διαφωνίες του με τον επί χρόνια πρόεδρο του Κοινοβουλίου.

Δύο εβδομάδες μετά την αλλαγή ηγεσίας, η Βουλή επικύρωσε μια συμφωνία την οποία είχε απορρίψει επί έξι χρόνια. Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων αναδεικνύει τη σημασία των εσωτερικών ανακατατάξεων στην ανατολική Λιβύη, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει ότι η απομάκρυνση του Σάλεχ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επικύρωση του μνημονίου.

Δεν μεταβάλλεται η ουσία των νομικών αντιρρήσεων

Η Ελλάδα απέρριψε εξαρχής το τουρκολυβικό μνημόνιο, που υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019, ως παράνομο και ανυπόστατο, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και επιχειρεί να οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες μεταξύ δύο κρατών που δεν διαθέτουν αντικείμενες ακτές.

Η Αθήνα είχε επικαλεστεί επίσης την απουσία επικύρωσης από τη λιβυκή Βουλή, επιχείρημα που πλέον αποδυναμώνεται μετά τη σημερινή απόφαση, χωρίς όμως η εξέλιξη αυτή να μεταβάλλει την ουσία των ελληνικών και ευρωπαϊκών νομικών αντιρρήσεων. Η κοινοβουλευτική διαδικασία αφορά το εσωτερικό της Λιβύης και δεν μεταβάλλει από μόνη της τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί στο διεθνές πεδίο.

«Η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τα συμπεράσματα της 12ης Δεκεμβρίου 2019, υιοθέτησε σαφή θέση ότι το μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες εις βάρος τους. Τη θέση αυτή επανέλαβε τον Ιούνιο του 2025. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει αμφισβητήσει με ρηματικές διακοινώσεις στον ΟΗΕ τις λιβυκές θαλάσσιες διεκδικήσεις, ενώ το 2020 υπέγραψε συμφωνία με την Αίγυπτο για μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, η οποία επικαλύπτει μέρος της περιοχής του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Οι εμπνευστές της «Γαλάζιας Πατρίδας» ζητούν επιστροφή στις έρευνες και τις γεωτρήσεις

Η επικύρωση του μνημονίου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους υποστηρικτές του τουρκικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», οι οποίοι βλέπουν στην αλλαγή στάσης της ανατολικής Λιβύης ευκαιρία νομιμοποίησης των ορίων της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο Τούρκος απόστρατος υποναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίζ, ένας από τους βασικούς «εμπνευστές» του δόγματος, χαρακτήρισε την επικύρωση ένα από τα σημαντικότερα κεκτημένα της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Ισχυρίστηκε ότι η μεταστροφή του στρατοπέδου Χαφτάρ αποτελεί σοβαρή πολιτική και διπλωματική υποχώρηση για την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, ενώ εκτίμησε ότι ενισχύει την τουρκική θέση για μελλοντική συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο.

Συνέδεσε μάλιστα άμεσα την εξέλιξη με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), υποστηρίζοντας ότι η διαπραγματευτική ισχύς της Άγκυρας έχει αυξηθεί και ότι η Τουρκία πρέπει να επιμείνει στην απαίτηση λήψης άδειας για τις έρευνες βυθού σε περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της υφαλοκρηπίδα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προτροπή του Γκιουρντενίζ να μετατραπεί «η διπλωματική επιτυχία» σε επιχειρησιακή δραστηριότητα στη θάλασσα.

Όπως υποστήριξε, «η διπλωματική επιτυχία πρέπει να ολοκληρωθεί με φυσική παρουσία στη θάλασσα», καλώντας την Τουρκία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία των διεκδικούμενων κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Αναφέρθηκε ειδικότερα στις δραστηριότητες στα θαλάσσια τεμάχια 5 και 6, τα οποία έχει αδειοδοτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, αμφισβητώντας τη νομιμότητα αυτών των αδειοδοτήσεων, και ζήτησε την επανέναρξη σεισμικών ερευνών και γεωτρήσεων στο πεδίο.

Η τοποθέτησή του αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς το έργο GSI βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο, μετά το αίτημα επανέναρξης των ερευνών βυθού που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στις ελληνικές αρχές.

Ο επίσης απόστρατος υποναύαρχος, Τζιχάτ Γιαϊτζί, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική επιτυχία της «Γαλάζιας Πατρίδας», υποστηρίζοντας ότι εξαλείφεται ένα από τα πολιτικά επιχειρήματα που προβάλλονταν εναντίον της συμφωνίας, δηλαδή η απουσία έγκρισης από τη λιβυκή Βουλή.

Αντίθετη εκτίμηση διατύπωσε ο Τούρκος πρώην διπλωμάτης Αϊντίν Σεζέρ, ο οποίος υποστήριξε ότι η επικύρωση δεν προσφέρει ουσιαστικό νέο νομικό πλεονέκτημα στην Άγκυρα, καθώς η συμφωνία είχε ήδη τεθεί μονομερώς σε ισχύ από την τουρκική πλευρά. Προειδοποίησε, αντίθετα, ότι ενδέχεται να οδηγήσει σε δικαστική αμφισβήτηση από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, με απρόβλεπτες συνέπειες για τις τουρκικές θέσεις.

Τετραμερή αμυντική συμφωνία προωθεί η Τουρκία με Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το ειδικευμένο σε αμυντικά θέματα τουρκικό δικτυακό μέσο Savunma Sanayi ST μετέδωσε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, βρίσκεται στο Κατάρ για την υπογραφή, σήμερα Τετάρτη (21/10), τετραμερούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας, Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησίας.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του τουρκικού μέσου, πρόκειται για ευρεία συμφωνία άμυνας και ασφάλειας, την οποία παραλληλίζει με τη Συμμαχία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Το κρατικό πρακτορείο Anadolu επιβεβαιώνει ότι ο Γκιουλέρ επρόκειτο να μεταβεί στην Ντόχα και ότι αναμένεται η υπογραφή τετραμερούς μνημονίου συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία. Δεν επιβεβαιώνει, ωστόσο, ότι πρόκειται για συμφωνία αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής ανάλογη με εκείνη της Μέκκας.