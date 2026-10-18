Σε… φοιτητικούς ρυθμούς επέστρεψε για λίγο ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά την περιοδεία του στα Ιωάννινα, όπου συναντήθηκε με μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Ο υπουργός Υγείας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι νέοι, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χοροπηδά, να χειροκροτά και να τραγουδά μαζί τους το γνωστό σύνθημα «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ».

Την ανάρτησή του συνόδευσε με το μήνυμα: «Πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη», δίνοντας από νωρίς το εκλογικό στίγμα της παρουσίας του.

Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του @kmitsotakis — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026

Η υποδοχή στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας

Η περιοδεία του Άδωνι Γεωργιάδη ολοκληρώθηκε με επίσκεψη και ομιλία στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην χωρά ούτε στην αίθουσα ούτε στον διάδρομο.

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία των νέων της ΟΝΝΕΔ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας ενισχύεται, παρά το γεγονός ότι απομένουν ακόμη αρκετοί μήνες μέχρι τις εκλογές.

«Ό,τι και να λένε, η συσπείρωσή μας ανεβαίνει διαρκώς», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη Μητσοτάκη

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης περιέγραψε την ολοκλήρωση της περιοδείας του και ευχαρίστησε τα μέλη της ΟΝΝΕΔ για την υποδοχή που του επιφύλαξαν.

«Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χωρούσαν ούτε μέσα ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε, η συσπείρωσή μας ανεβαίνει διαρκώς, αν και είμαστε αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές», έγραψε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην υποδοχή από τους νέους της ΟΝΝΕΔ, επαναλαμβάνοντας τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας: «Την ωραιότερη όμως υποδοχή μού την επιφύλαξαν τα παιδιά της ΟΝΝΕΔ. Πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη».