Στη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για το μηχάνημα βιοσυντονισμού που εντοπίστηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σήμερα» του ΑΝΤ1, απάντησε στον ισχυρισμό της κ. Καρυστιανού ότι «το μηχάνημα βιοανάδρασης είναι νόμιμο και ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί».

Όπως είπε, «μου είχε έρθει ένα χαρτί του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που ρωτούσε το ΚΕΣΥ, το οποίο υπάγεται σε μένα, αν τα μηχανήματα της κ. Καρυστιανού επιτρέπονται και αν παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να δει αν χρειάζεται να προχωρήσει ή όχι σε μέτρα. Το ΚΕΣΥ απεφάνθη ότι ο όρος κβαντική ιατρική δεν υφίσταται και είναι τσαρλατανισμός και όλα τα μηχανήματα του βιοσυντονισμού δεν έχουν διαπιστωμένη θεραπευτική δράση και αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας».

«Το τι απόφαση θα πάρει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν το ξέρω. Η απόφαση του ΚΕΣΥ είναι ότι η διαφήμιση και η λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη για τη θεραπευτική δράση τους» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε λέγοντας «για να μην φωνάζει η κ. Καρυστιανού ότι τη στοχοποιώ, δεν τη στοχοποιώ, εδώ ασκούμε μια τυπική δραστηριότητα».