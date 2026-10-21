Μια συγκινητική ιστορία για την καλοσύνη, την ελπίδα και τη δύναμη της ανθρώπινης αλληλεγγύης έρχεται στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη «Σταχομαζώχτρα», την πρώτη μεγάλου μήκους ελληνική ταινία animation που μεταφέρει στον κινηματογράφο το κλασικό χριστουγεννιάτικο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Μια διαχρονική ιστορία, με φόντο ένα χιονισμένο νησί του Αιγαίου στα τέλη του 19ου αιώνα, απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, μεταφέροντας το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από τις δυσκολίες και τις μικρές ανατροπές της ζωής.

Μια γιαγιά, δύο ορφανά παιδιά και μια απρόσμενη ελπίδα

Η ιστορία εκτυλίσσεται την παραμονή των Χριστουγέννων, σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Η Αχτίτσα, μια φτωχή ηλικιωμένη γυναίκα, προσπαθεί να μεγαλώσει τα δύο ορφανά εγγόνια της, παλεύοντας καθημερινά με τις στερήσεις και τις δυσκολίες.

Στο πλευρό της βρίσκεται η καλή της γειτόνισσα, η Ζερμπινιώ, που της προσφέρει τη βοήθειά της σε μια περίοδο κατά την οποία κάθε μικρή πράξη αλληλεγγύης αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Όταν η απόγνωση απειλεί να την καταβάλει, μια επιταγή από τον γιο της, που βρίσκεται στην Αμερική, φέρνει μια αχτίδα ελπίδας. Η Αχτίτσα βλέπει μπροστά της την ευκαιρία να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τα εγγόνια της.

Ωστόσο, η άγνοιά της για την πραγματική αξία της επιταγής γίνεται αφορμή για την προσπάθεια του παντοπώλη του χωριού να την εκμεταλλευτεί.

Την κρίσιμη στιγμή, η παρέμβαση ενός εμπόρου από τη Σύρο αλλάζει την πορεία των γεγονότων, προσφέροντας στην ηλικιωμένη γυναίκα μια απρόσμενη διέξοδο από τις δυσκολίες της.

Ένα κλασικό ελληνικό έργο με διαχρονικά μηνύματα

Η «Σταχομαζώχτρα» μεταφέρει στον κόσμο του animation την ατμόσφαιρα και την ανθρωπιά του έργου του Παπαδιαμάντη, αναδεικνύοντας θέματα που παραμένουν επίκαιρα: τη φτώχεια, την οικογένεια, την αξιοπρέπεια και τη σημασία της αλληλεγγύης.

Με επίκεντρο μια γυναίκα που δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να προσφέρει στα παιδιά της οικογένειας ένα καλύτερο αύριο, η ιστορία υπενθυμίζει πως ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μπορεί να γεννηθεί η ελπίδα.

Η ταινία θα προβάλλεται από 17 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους.

Πληροφορίες:

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Ράππας

Με τις φωνές των: Ματίνας Ντούσκου, Όλιας Λαζαρίδου, Αντώνη Καφετζόπουλου, Στέλιου Μάινα, Βασίλη Μαγουλιώτη, Αλέξανδρου Μαυρόπουλου, Ακυλίνας Φραγκάκη, Ισιδώρας Φραγκάκη, Νίκου Αναστασόπουλου, Χρήστου Γιαννούλη, Τάκη Τζαμαριά, Πατή Κουτσαφτή, Αγγελικής Πετροπετσιώτη, Μεταξίας Παρίση, Ειρήνης Ρηνιώτη, Θεοδώρας Μαστρομηνά