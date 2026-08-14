Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή της στη βρετανική Vogue ότι πολλοί την είχαν προειδοποιήσει να μην παντρευτεί τον Τομ Κρουζ, καθώς θεωρούσαν ότι ένας τέτοιος γάμος θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την καριέρα της.

Οι δύο σταρ γνωρίστηκαν το 1989, στα γυρίσματα της ταινίας του Τόνι Σκοτ «Days of Thunder», η οποία αποτέλεσε και το ντεμπούτο της Νικόλ Κίντμαν σε μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή. Παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα και παρέμειναν μαζί για 11 χρόνια. Η ίδια θεωρεί ότι ο γάμος τους, αλλά και η έντονη δημοσιότητα που τον συνόδευσε, την έμαθαν να αντέχει την πίεση της ζωής στο προσκήνιο.

Μιλώντας για τη σχέση της με τη δημοσιότητα, η Νικόλ Κίντμαν παραδέχτηκε ότι πλέον αισθάνεται άνετα με αυτήν. «Παραδόξως, νιώθω άνετα. Είναι περίεργο; Είναι πολύ περίεργο», είπε. «Αλλά πρέπει να θυμάστε ότι, εξαιτίας του ανθρώπου που παντρεύτηκα σε τόσο μικρή ηλικία, βρέθηκα ξαφνικά στο επίκεντρο από τα 22 μου χρόνια. Έχω περάσει περισσότερο χρόνο της ζωής μου έτσι παρά διαφορετικά. Η ανάμνησή μου από την εποχή πριν από αυτό είναι κάπως θολή, γιατί ήμουν πραγματικά πολύ μικρή».

Nicole Kidman says people warned her about marrying Tom Cruise because it could impact her movie career. She refused to listen.



“I got married so young. Suddenly I was 22, 23 years old and I had this huge movie star husband. But it just seemed completely natural. We just fell… pic.twitter.com/aww4yvH4Gz — Variety (@Variety) August 13, 2026

«Δεν με ένοιαζε η καριέρα μου, ήμουν ερωτευμένη»

Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Τομ Κρουζ, η ηθοποιός θυμήθηκε πόσο νέα ήταν όταν πήρε αυτή την απόφαση. «Παντρεύτηκα πολύ μικρή. Ξαφνικά ήμουν 22, 23 ετών και είχα για σύζυγο έναν τεράστιο σταρ του κινηματογράφου. Αλλά τότε μου φαινόταν απολύτως φυσιολογικό. Απλώς ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό», είπε.

Όπως αποκάλυψε, αρκετοί άνθρωποι γύρω της την είχαν προειδοποιήσει ότι ο γάμος θα είχε συνέπειες στην επαγγελματική της πορεία. «Θυμάμαι να μου λένε: “Εντάξει, αυτό πραγματικά θα επηρεάσει την καριέρα σου”. Κι εγώ απαντούσα: “Δεν με νοιάζει. Είμαι ερωτευμένη. Θέλω να παντρευτώ”. Και μετά έγινα η “σύζυγός του” και μου έλεγαν: “Βλέπεις; Σου το είχαμε πει”. Κι εγώ έλεγα: “Και λοιπόν; Δεν έπρεπε να παντρευτώ τον άντρα που αγαπούσα; Φυσικά και θα θυσίαζα την καριέρα μου. Δεν με ένοιαζε”».

Παρότι η προσωπική της ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο των ταμπλόιντ κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Τομ Κρουζ, η καριέρα της στον κινηματογράφο συνέχισε να εξελίσσεται δυναμικά. Εκείνη την περίοδο πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «To Die For», «The Portrait of a Lady» και «Practical Magic».

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, η Νικόλ Κίντμαν και ο Τομ Κρουζ συνεργάστηκαν σε δύο ταινίες: το «Far and Away» το 1992 και το «Eyes Wide Shut» το 1999, την τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Ο χωρισμός και η απογείωση της καριέρας της

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Φεβρουάριο του 2001, ενώ ο Τομ Κρουζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον ίδιο μήνα, επικαλούμενος αγεφύρωτες διαφορές. Την ίδια χρονιά, η καριέρα της Νικόλ Κίντμαν απογειώθηκε με τις ταινίες «Moulin Rouge!» και «The Others», ενώ έναν χρόνο αργότερα κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Hours».

Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair το 2013, η Κίντμαν είχε παραδεχτεί ότι ένας από τους βασικούς λόγους που ο γάμος της με τον Τομ Κρουζ δεν άντεξε ήταν το γεγονός ότι ήταν πολύ νέα όταν ξεκίνησαν τη σχέση τους. «Ήμουν παιδί, στην πραγματικότητα, όταν παντρεύτηκα. Και έπρεπε να μεγαλώσω», είχε δηλώσει.

Τι είχε πει ο Τομ Κρουζ για τη Νικόλ Κίντμαν

Ο Τομ Κρουζ αναφέρθηκε πρόσφατα στη Νικόλ Κίντμαν σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Sight & Sound». Όπως είπε, ήταν ο ίδιος που πρότεινε στον Στάνλεϊ Κιούμπρικ να την επιλέξει για τον ρόλο της Άλις Χάρφορντ στο «Eyes Wide Shut».

Ο Τομ Κρουζ ήθελε η τότε σύζυγός του να υποδυθεί την ελεύθερη και ανεξάρτητη Άλις απέναντι στον δικό του χαρακτήρα, τον πιο καταπιεσμένο Νεοϋορκέζο Μπιλ Χάρφορντ. «Πέταξα μέχρι το σπίτι του και προσγειώθηκα στην πίσω αυλή του. Είχα διαβάσει το σενάριο την προηγούμενη ημέρα και περάσαμε όλη την ημέρα συζητώντας γι’ αυτό. Γνώριζα όλες τις ταινίες του», θυμήθηκε ο Τομ Κρουζ. Και πρόσθεσε: «Στην ουσία, τότε αρχίσαμε να γνωριζόμαστε καλύτερα. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία πρότεινα τη Νικόλ για τον ρόλο της Άλις. Προφανώς, επειδή είναι εξαιρετική ηθοποιός».