Η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί επίσης για την οικοδόμηση του ευρύτερου διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο Investopia Mediterranean – Athens.

Προσδιόρισε, επίσης, τους τομείς προτεραιότητας στη συνεργασία των δύο χωρών: την ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες, το εμπόριο και την εξωτερική πολιτική.

Ο κ. Παπασταύρου, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιέγραψε τον μετασχηματισμό του ελληνικού ενεργειακού συστήματος, υπογραμμίζοντας την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες που επιτρέπουν στη χώρα μας να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο για την περιοχή.

Όπως είπε, το δυναμικό εξαγωγής φυσικού αερίου μέσω του ελληνικού συστήματος αυξάνεται από 5 σε 8 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως και θα επεκταθεί περαιτέρω σε 9,5 δισ. όταν ολοκληρωθεί ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην επικείμενη (Απρίλιος 2027) ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και στις σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου που προχωρούν. Αναφέρθηκε, επίσης, στην εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη Masdar, η οποία, όπως σημείωσε, επιτρέπει στις δύο εταιρείες να αξιοποιήσουν τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. «Η Terna Energy και η Masdar, με την Ελλάδα ως κόμβο, θα πραγματοποιήσουν – και ήδη πραγματοποιούν – πολλές επενδύσεις σε ολόκληρη την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε ο υπουργός.

Ο κ. Παπασταύρου εξέφρασε, εξάλλου, τη βούληση «να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη γνώση που διαθέτουν τα ΗΑΕ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων και των νέων τεχνολογιών».

«Βλέπω», κατέληξε, «μια τεράστια ευκαιρία για τις δύο χώρες μας να αποτελέσουν το θεμέλιο, να λειτουργήσουν ως άγκυρα για ολόκληρη την περιοχή και να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα συνεργασίας για την ενέργεια, το εμπόριο και τις νέες τεχνολογίες. Η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΑΕ αποτελεί έναν πυλώνα σταθερότητας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για την οικοδόμηση του ευρύτερου διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης. Διάδρομος που βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, την τήρηση των κανόνων, την προώθηση της ανάπτυξης προς όφελος των λαών».