Τη δική του θέση για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο ελληνικό μπάσκετ εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, τονίζοντας την ανάγκη να διασφαλίζεται η νομιμότητα και να μην αφήνονται περιθώρια αμφισβήτησης.

Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οδήγησε σε συλλήψεις διαιτητών, καθώς και του προέδρου της ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ το ζήτημα έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη διαφάνεια και τη λειτουργία του αθλήματος στη χώρα.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» κλήθηκε να σχολιάσει όσα συμβαίνουν, επιλέγοντας να τοποθετηθεί με σαφήνεια υπέρ της νομιμότητας και της πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις ιδιαίτερα σοβαρές για τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, υπογραμμίζοντας πως είναι σημαντικό να μην υπάρχουν σκιές που θα μπορούσαν να πλήξουν την αξιοπιστία του αθλήματος.

«Είναι αποκαλύψεις που συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ. Είμαι υπέρ της νομιμότητας και καλό είναι να μην υπάρχουν σκιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Έλληνα τεχνικού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση βρίσκονται στο προσκήνιο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη διερεύνηση των καταγγελιών και στην αποσαφήνιση όλων των πτυχών της.