Ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση, την παρακολούθηση των αποθεμάτων, τις διαδικασίες απογραφής, την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την καλύτερη οργάνωση των χώρων των φαρμακείων αναδεικνύει η Έκθεση Ελέγχου 1/2026 – που αφορά στο χρονικό διάστημα 2024 και 2025 (έως 30-04-2025) – του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, αναφέρει ότι τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ διαχειρίζονται φάρμακα κυρίως υψηλού κόστους, τα οποία είναι απαραίτητα για την προαγωγή της ατομικής και δημόσιας υγείας, ήτοι συνταγματικών αγαθών που συνάπτονται με τον πυρήνα της αξίας του ανθρώπου, ενώ επισημαίνει πως από τον παρόντα θεματικό έλεγχο δεν προέκυψαν στοιχεία κακοδιαχείρισης του φαρμακευτικού υλικού, υπό την έννοια της σκόπιμης αφαίρεσης ή από αμέλεια φθοράς υλικού από τις αποθήκες των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται ότι κατά το 2025 τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ εξυπηρέτησαν περίπου 328.500 μοναδικούς ασθενείς, με μέσο όρο περίπου 150.000 ασθενείς μηνιαίως, εκτελώντας 2,41 εκατομμύρια συνταγές. Αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό έργο υποστηρίχθηκε από 160 φαρμακοποιούς.

Ο ΕΟΠΥΥ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας των φαρμακείων του. Σχετικά με τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποιεί ότι ήδη έχει λάβει τα εξής μέτρα:

Οργανωτική αναβάθμιση: Το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ενέκρινε Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού, το οποίο έχει προωθηθεί για περαιτέρω ενέργειες.

Ψηφιακό μετασχηματισμό: Το νέο διαχειριστικό πρόγραμμα των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία σε 30 φαρμακεία του Οργανισμού. Περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή αριθμών παρτίδας και ημερομηνίας λήξης των φαρμάκων, ενισχύοντας την ιχνηλασιμότητά τους και την παρακολούθηση των αποθεμάτων.

Ενίσχυση των ελέγχων: Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων, η βελτίωση της εποπτείας και η σαφής κατανομή των αρμοδιοτήτων.

Κτιριακές υποδομές: Βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση των χώρων των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ (είτε με ανακαινίσεις είτε με μετεγκαταστάσεις).

«Στόχος του ΕΟΠΥΥ είναι η ασφαλής και ορθολογική διαχείριση των φαρμάκων υψηλού κόστους, η αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων», τονίζεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού.