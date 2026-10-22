Σαφή στήριξη προς την Ελλάδα στο ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου εξέφρασε η γερμανική κυβέρνηση, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήδη έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα. Συμμεριζόμαστε (την τοποθέτησή τους) και θα ήθελα να επισημάνω ότι ήδη το 2019 είπαμε ξεκάθαρα και το επιβεβαιώσαμε εκ νέου το 2025 ότι η Τουρκία και η Λιβύη πρέπει να σέβονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το ισχύον Διεθνές Δίκαιο», δήλωσε η Κάτριν Ντεσάουερ, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η θέση της ΕΕ και της γερμανικής κυβέρνησης ως μέλους της ΕΕ είναι απολύτως ξεκάθαρη: οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών πρέπει -και αυτό ισχύει βεβαίως και για την Μεσόγειο- να γίνεται βάσει του ισχύοντος Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας και με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων παρακτίων κρατών. Οι ευρωπαίοι εταίροι έχουν εδώ την αλληλεγγύη μας», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικώς με το εάν η Γερμανία θα υποστήριζε ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος της Λιβύης, καθώς η ΕΕ διατηρεί πολλά προγράμματα στήριξης στη Λιβύη, η εκπρόσωπος δήλωσε ότι κάτι τέτοιο «πάει πολύ μακριά», επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι «η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη». Σίγουρα θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία προκειμένου να το φέρουμε προς συζήτηση με εκείνους οι οποίοι στηρίζουν αυτή τη θέση (ενν. το μνημόνιο), πρόσθεσε η κυρία Ντεσάουερ και τόνισε: «Εμείς το απορρίπτουμε. Έχουμε μια ξεκάθαρη θέση (…) πρόκειται για μια πολύ ξεκάθαρη θέση της ΕΕ, την οποία η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει, όπως και η γερμανική κυβέρνηση. Αυτή είναι η θέση μας και όλα τα περαιτέρω θα τα συζητήσουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο».